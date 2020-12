Mistenker at person har falt gjennom isen

Politiet i Nordland fikk julaften inn melding om at en voksen mann kan ha gått gjennom isen. Det er funnet et hull i isen i området.

Klokken 16.15 julaften fikk Nordlands-politiet inn melding om at en person kan ha gått gjennom isen ved Alsvågsvatnet i Vesterålen.

Klokken 18.00 er det fortsatt ikke gjort funn, men det søkes både fra overflaten, samt at dykkere leter i vannet.

Operasjonsleder Ulf Slettan i politiet forteller at meldingen kom inn via AMK, og at bekjente av den voksne mannen fryktet at han var gått gjennom isen

Det er funnet et hull i isen, som er et av områdene nødetatene nå leter ved.

Ifølge operasjonslederen ligger stedet øde til, og det er ikke veiforbindelse inn til vannet.