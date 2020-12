Jubler etter historisk enighet: – Endelig

Noe før klokken 16.00 julaften blir det klart at EU og Storbritannia er kommet til enighet om en brexit-avtale.

– Alt britene ble lovet i folkeavstemningen i 2016 og i valget i fjor er innfridd med denne avtalen. Vi har tatt tilbake kontrollen over våre penger, grenser, lover, handel og fiskeområder, skriver britene i en pressemelding og fortsetter:

– Avtalen er fantastiske nyheter for familier og bedrifter i alle deler av Storbritannia.

Partene har forhandlet gjennom natten, og det var tidlig julaften morgen ventet at en slik nyhet ville komme.

Statsminister Boris Johnson sparer ikke på kruttet i sin omtale av bragden:

– Vi vil kunne bestemme hvor vi skal for å fremskaffe nye jobber og hjem. For første gang siden 1973 vil vi være en uavhengig kyststat med full kontroll over farvannet vårt, sier han.

– Vi har tatt tilbake kontroll over skjebnen vår, fortsetter han.

Rundt 500 sider

Siden britene formelt gikk ut av EU 31. januar i år, har de to partene forhandlet om en handelsavtale og det fremtidige forholdet mellom dem. Målet har vært å få på plass en løsning innen årsskiftet. Avtaleutkastet som ligger på bordet har ifølge flere medier vært på rundt 2000 sider, men under pressekonferansen torsdag forteller Johnson at avtalen ligger på rundt 500. Begge partene har tiden fram til 31. desember med å få den godkjent i parlamentene.

Ifølge britiske medier er Johnson sikker på at han vil greie å selge inn avtalen til brexit-forkjemperne.

I forbindelse med utmeldingen ble det lagt inn en overgangsperiode. Fram til 31. desember skulle Storbritannia fortsette å være en del av de samme ordningene og avtalene som gjaldt før brexit. Det inkluderer deltakelse i EUs indre marked og tollunion. Også handelsavtaler med tredjeland har fortsatt å gjelde.

Har konsekvent sagt nei

Bevegelsesfriheten mellom landene er også bevart inntil videre. Fra årsskiftet må briter forholde seg til de samme reglene som reisende fra såkalte tredjeland når de besøker EU. Det samme gjelder EU-borgere som reiser til Storbritannia.

Utmeldingsavtalen fra sist vinter la opp til at den knappe overgangsperioden kunne forlenges med inntil to år, men det har britene konsekvent sagt nei til.

Mens grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-medlemmet Irland var ett av de vanskeligste spørsmålene da utmeldingsavtalen skulle på plass, er det andre spørsmål som har dominert de nye forhandlingene.

Siden samtalene begynte i mars, har konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale vært de mest kompliserte punktene.

Fornøyd

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier hun er fornøyd med utfallet av brexitforhandlingene med Storbritannia.

– Vi har endelig nådd en enighet. Det var en lang og kronglete vei, men vi har en god avtale å vise til, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på pressekonferansen klokken 16 norsk tid.

– Det er en rettferdig og balansert avtale, og det var den riktige og ansvarlige tingen å gjøre for begge sier, la hun til.

Allerede tidlig på dagen kom de første signalene om at en avtale var innen rekkevidde og ville bli sluttført julaften. Etter flere forsinkelser kom varselet om at von der Leyen og sjefforhandler Michel Barnier skulle orientere om utfallet.

– Konkurransen i vårt indre marked vil forbli rettferdig. EUs regler og standarder vil bli respektert. Vi har effektive verktøy å reagere med hvis rettferdig konkurranse forstyrres og påvirker handelen vår, sa Von der Leyen.

– Ikke over

EUs president Charles Michel minner om at EU-parlamentet og EUs medlemsland nå må undersøke avtalen med Storbritannia nærmere før de gir grønt lys til den.

– Dette har vært svært utfordrende forhandlinger, men prosessen er ikke over. Nå er det Rådets og EU-parlamentets tur til å analysere enigheten som er nådd på forhandlernivå, før de gir sitt grønne lys, sier Michel i en pressemelding.

Han understreker at en avtale med Storbritannia er det beste utfallet for folk og bedrifter i EU.

– Gjennom de siste årene har EU vist samhold og besluttsomhet i forhandlingene med Storbritannia. Vi vil fortsette å vise det samme samholdet, sier EU-presidenten.