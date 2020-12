Oppgitt kommunesjef: – Nesten ikke til å tro

På grunn av de høye smittetallene i Trondheim møttes kriseledelsen i kommunen torsdag formiddag.

– Bakgrunnen er de høye smittetallene vi har i Trondheim. Vi satte ny rekord igjen med dagens smittetall. Derfor fant vi ut at vi måtte ha et nytt møte i kriseledelsen der vi diskuterte mulige tiltak fremover, sier kommunedirektør Morten Wolden til TV 2.

SMS: Innbyggere i Trondheim fikk denne meldingen torsdag. Foto: TV 2

Julaften ble det sendt ut SMS til kommunens innbyggere, med en påminnelse om å følge smittevernreglene.

Formannskapet i Trondheim er kalt inn til møte klokken 12 fredag samt på morgenen lørdag.

– Det er ingen strakstiltak i dag utover at vi igjen anmoder folk om å være forsiktige, sier han.

Wolden påpeker at det har vært mye fokus på utelivet i forbindelse med smitten, til tross for at kommunen opplever at utelivsbransjen har opptrådt ryddig gjennom hele koronaperioden.

KLAR BESKJED: Kommunedirektør Morten Wolden er bekymret for den økende smitten i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

– Men vi er veldig bekymret for det som nå skjer i den private sfære gjennom jula. Hvis man møter i store juletrefester og liknende er det stor risiko for at man ikke bare sprer smitten i Trondheim, men i mange byer i Norge, sier han.

Går ut mot fester

Onsdag opplyste kommunen at smittesporing har avdekket at det i enkelte miljøer foregår «utstrakt festing» med mange sosiale kontakter.

– Det er nesten ikke til å tro at sånne ting kan foregå, men det vil vi slå hardt ned på, sier kommunedirektøren.

Han forteller at politiet kobles på, og at denne type forhold vil etterforskes grundig.

– Så jeg advarer alle som har tanker om å drive med hard privat festing i pandemien som vi er inne i nå, sier han.

Vurderer tiltak

Tiltakene som nå vurderes i kommunen er redusert skjenketid eller skjenkestopp, og å stramme inn rundt treningssentre, klatrehaller, lekeland og liknende steder.

– Men nå er det uansett viktig at folk er forsiktige og at man gjør den fysiske aktiviteten ute. Nå har det faktisk kommet snø til Trøndelag også, så det kan være fint å ta seg en tur ut, sier han.

Til tross for at vi er midt i julen, er testkapasiteten i kommunen på topp. Det er færre som tester seg i disse dager, men dette Wolden understreker at dette ikke er overraskende med tanke på høytiden vi er inne i.

– Vi har også smittesporere på plass, og vil det også bli jobbet med for fullt. Men utfordringen er nok at det er færre som tester seg nå, og da vil smittetallene også gå ned, sier han, og legger til:

– Vi ser at det er cirka 2,5 prosent av de som tester seg som er smittet. Det er for høyt. Det betyr at det er for mye smitte i samfunnet, og vi ser at det kommer inn smitte på arbeidsplasser, helse- og velferdssenter og så videre. Derfor er det viktig å få kontroll på dette her nå.

Vaksinering

Torsdag morgen ble de første vaksinedosene sendt av gårde mot Norge. I Trondheim er det laget planer for å iverksette vaksineringen, men de får ikke noe før på nyåret.

– Vi får ikke noe før på nyåret. Da er det i første omgang de som er på helse- og velferdssenter og institusjoner som blir vaksinert først, og så vil det gå slag i salg. Det er et voldsomt stort arbeid og logstikk som kreves for å få det på plass

– Tror du mange slapper litt av når det er så mye snakk om at vaksinene er rett rundt hjørnet?

– Det håper jeg virkelig ikke, for det tar tid før mange nok er vaksinert til at dette vil ha stor effekt. Det første som skjer er jo å vaksinere folk i risikosonen slik at de ikke skal bli smittet og bli alvorlig syke. Men det tar lang tid før vi har nok vaksine i befolkningen til at folk kan slappe av, sier han.

– Blir det god jul for folk i Trondheim?

– Jeg tror det blir god jul for folk i Trondheim. Man må kose seg med god julemat og slappe av, og så må man begrense antall sosiale kontakter.