Solberg med klar vaksineoppfordring

Går alt etter planen, begynner koronavaksineringen i Norge på søndag. Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at hun er klar for å ta vaksinen når det er hennes tur.

I romjulen starter vaksineringen etter alle solemerker her i Norge. Statsminister Erna Solberg sier til TV 2 at alt tyder på at det vil være klart for å starte vaksineringen som planlagt søndag.

– Så pleier jeg alltid å ta forbehold om sånt, for det er utenfor min kontroll om et eller annet skulle skje, sier hun.

Vaksiner på vei

Torsdag informerer Pfizer til VG at den første utsendelsen av koronavaksinen har forlatt fabrikken i Puurs i Belgia, og er på vei til Norge.

I den første forsendelsen får vi i underkant av 10.000 vaksinedoser, noe Solberg medgir er «ganske få».

– Men det kommer nå fortløpende hver eneste uke. Det betyr at det rulles ut i hele landet, sier hun, og legger til at det allerede er laget en prioriteringsliste over hvem som skal få vaksinen når.

– Skal du ta vaksinen selv?

– Jeg skal ta vaksinen, konstaterer hun.

Oppfordring

Men statsminister eller ikke, Solberg må vente på tur akkurat som alle andre.

– Det tar nok litt tid. Vi er nok et godt stykke ute i februar, kanskje i mars, sier hun om når hun regner med at det blir hennes tur.

Statsministeren oppfordrer også andre til å vaksinere seg.

– Jeg oppfordrer andre til å ta den. Det er viktig for din egen trygghet og det er viktig for andre sin trygghet, sier hun.

Slik prioriteres vaksinen: I begynnelsen vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må først gis til dem som trenger den mest. Dette er prioriteringsrekkefølgen: Beboere i sykehjem



Alder 85 år og eldre



Alder 75–84 år



Alder 65–74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:



Organtransplantasjon



Immunsvikt



Hematologisk kreftsykdom siste fem år



Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).



Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon



Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjo.

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon



Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer



Diabetes



Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)



Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på ≥ 35 kg/m2 eller høyere



Demens



Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)



Hjerneslag



Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege. 6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5 7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i punkt 5 8. Alder 55–64 år 9. Alder 45–54 år

Kilde: Folkehelseinstituttet

Annerledes jul

TV 2 møter Solberg når hun er på besøk på Håstein bofellesskap i Bergen der de ansatte jobber gjennom julen for å bemanne en hjelpetelefon for psykisk helse

Hvert år pleier statsministeren å besøke noen som er på jobb mens resten av landet har fri og feirer høytiden.

– Og så er det jo fint å se hvordan man feirer jul i et bofellesskap. Det er ingen tvil om at folk med psykiske utfordringer kanskje har hatt det særlig vanskelig i denne perioden, sier hun.

Selv skal statsministeren feire jul sammen med søstrene sine.

– Tradisjonelt har vi pleid å gå i kirken og gå på graven, sier hun.

Helt slik blir det derimot ikke i år, takket være koronasituasjonen.

– I kirken må du jo forhåndsbooke for å få lov å være med, så der tenkte jeg at andre skulle få prioritet, sier hun.