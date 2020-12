Hagen kjemper videre for stortingsplass: – Det blir en tøff kamp

Etter at Frp ekskluderte tidligere fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp har det vært tvil om hvem som skal stå på listene til Frp fra hovedstaden.

Alle plassene på Oslo Frps liste har blitt satt i spill igjen etter at et midlertidig styre har tatt over nominasjonskomiteen og kontroll over fylket.

Det kunne gjort at Frp- profiler som Hagen og Christian Tybring-Gjedde sto i fare for å miste plassen sin.

Carl. I Hagen har lenge ikke ville uttale seg om nominasjonen til fylkeslaget, men nå kommer han med forklaring.

– Som kandidat til tredjeplassen på listen må jeg jo være forsiktig, skriver Carl I. Hagen i en Facebook-post.

Tybring-Gjedde var foreslått til andreplassen på Oslo Frps nominasjonsliste til stortingsvalget, bak partileder Siv Jensen, men etter at sentralstyret satte fylkeslaget under administrasjon, kan han bli vraket.

Kjemper videre

Etter nyheten rundt Jacobsen ble kjent, har Carl. I Hagen vart taus om sin plass på Stortinget.

I Facebook-posten bekrefter han sitt videre kandidatur inn mot stortingsvalget 2021.

– Jeg kjemper videre som toppkandidat i Oppland og muligens på 3.plass i Oslo. Det blir en tøff kamp flere steder, skriver Hagen på Facebook.

– Har holdt kjeft

Hagen kommer med en forklaring på hvorfor han ikke har sagt noe ennå.

– Mange medier har vært i kontakt, men jeg har forstått at ledelsen ikke liker at noen sier noe annet enn ledelsen, så da har jeg holdt kjeft, skriver Hagen på Facebook.

I samme post bekrefter Hagen at flere andre partier, dette har han takket nei til. Han gir videre støtte til Tybring-Gjedde på sikker plass til Stortinget.

– Forøvrig håper jeg påstander om at Christian Tybring Gjedde skal fjernes fra andreplassen er bare tøv. Noen har spekulert i om jeg blir foreslått der istedenfor Christian. La meg slå fast at jeg støtter Christian og det er uaktuelt å stille mot ham, skriver han videre.