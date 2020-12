Har havnet under i samtlige bortekamper: - Kommer til å straffe seg

I tur og orden har Manchester United havnet under i bortekampene mot Brighton, Newcastle, Everton, Southampton, West Ham og Sheffield United denne sesongen, men i tur og orden har også Ole Gunnar Solskjærs mannskap snudd hver eneste bortekamp til seier.

– Det kommer til å straffe seg om vi fortsetter å gi de andre lagene ledelsen. Leicester er et av de lagene vi ikke ønsker å gi et forsprang, for de er så sterke på kontringer. Så vi må starte like bra som vi gjorde mot Everton, sier Solskjær til TV 2.

For på lille julaften fortsatte Manchester United sin vanvittige borteform, da de slo Everton 2-0 på Goodison Park i kvartfinalen i ligacupen. Vinner de mot Leicester tangerer de også Premier League-rekorden på elleve strake borteseiere.

– Vi har hatt noen veldig gode kamper mot Leicester. De er et veldig bra lag med en bra trener. Det var en fin test for oss på slutten av forrige sesong, som vi besto. Det blir ikke det samme nå, siden vi er på et annet stadiet i sesongen, men de har mange trusler, sier Solskjær, som understreker at hans lag er sterke nok til å vinne hver eneste kamp de stiller opp i.

– Jeg tror vi kan vinne hver kamp og det har ikke noe å si om det er hjemme eller borte.

Før toppkampen på King Power Stadium ligger Manchester United, som har spilt en kamp mindre enn konkurrentene, på tredjeplass i Premier League, ett poeng bak nettopp Leicester og fem poeng bak serieleder Liverpool. Nå stempler flere Solskjærs mannskap som tittelkandidater, noe nordmannen lever godt med.

– Det er alltid snakk rundt Manchester United. For oss handler det om å utvikle oss og ta en kamp om gangen, det er den eneste måten vi kan være konkurransedyktige på slutten av sesongen. For øyeblikket får vi mye skryt og det er noe vi må lære oss å håndtere, avslutter 47-åringen.

2. juledag: Se Leicester - Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 13.00.