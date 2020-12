Eksperten mente at han skulle vært utvist - så sendte Cavani United til semifinale

Everton 0-2 Manchester United

Sportsnyhetene: Se situasjonen og målene øverst!



Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hadde tatt turen til den blå delen av Merseyside for kvartfinale i Ligacupen lille julaften. De røde djevlene har vært i storform den siste tiden og var på jakt etter å ta seg til den fjerde semifinalen under nordmannens ledelse.

Det klarte de også etter mål fra Edinson Cavani og Anthony Martial på tampen av kampen, etter et stort sjansesløseri i førsteomgang.

I begynnelsen av andreomgang kom den uruguayanske stjernespissen i klammeri med Yerry Mina. United-spissen tok tak i Everton-forsvareren i halsregionen og colombianeren gikk i bakken. Dommer Andrew Madley fikk ikke med seg situasjonen og Cavani ble værende på banen.

I Ligacupen brukes ikke VAR, noe Gary Lineker mener at Cavani kan prise seg lykkelig for:

Cavani would have seen red with VAR. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 23, 2020

Solskjær fikk spørsmål om situasjonen etter kampen:

– Det var to søramerikanerne... De har møtt hverandre før. Jeg tror de møttes i Copa America... Dette var en skikkelig fotballkamp. Publikum, taklinger, mål, jeg likte det, sa nordmannen til Sky.

To minutter før slutt hamret spissen inn ledermålet for United med et hardt skudd med venstrefoten fra utsiden av boksen. Everton gjorde det de kunne for å utlikne mot slutten og da åpnet det seg rom motsatt. Det utnyttet en frisk Anthony Martial, som kontrollert satte inn de rødes andre alene med keeper fem minutter på overtid.

– Du vet hva du får med sånne spillere. Han er en toppspiss, en av de beste i verden. Vi er glade for å ha ham på laget. Han gir oss selvtillit og kvalitet og jeg glad for at vi spiller med ham. Målet hans er utrolig. Jeg er glad for ham, sier Nemanja Matic om Edinson Cavani til Viasat etter kampen.

Store United-sjanser

Kampen åpnet med voldsomt United-press. Paul Pogba fant Donny van de Beek med et hælspark innenfor Everton-boksen allerede etter seks minutter, men sistnevntes avslutning ble blokkert til hjørnespark.

Robin Olsen sto i mål for Everton og var heldig som ikke ga bort et mål da han klønet med mottaket da Edinson Cavani presset ham etter elleve minutter. Da gjorde den svenske sisteskansen det bedre da han først stupte ut i beina på uruguayaneren to minutter senere før han stoppet to avslutninger fra spissen fra kort hold like etter. En heseblesende åpning endte uten baklengsmål for «The Toffees».

Mason Greenwood var centimetere unna å sende gjestene i føringen, men 19-åringens stupheading gikk like utenfor lengste stolpe. Pogba hadde så en heading på mål, men svenske Olsen holdt franskmannens forsøk.

Ti minutter før pause vartet Dominic Calvert-Lewin opp med hjemmelagets første avslutning på mål, men Henderson i de rødes mål holdt headingen enkelt. Deretter stoppet han også et Sigurdsson-frispark fra rundt 20 meter fra mål med en god redning. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Sene scoringer avgjorde

Der førsteomgang åpnet med masse sjanser, var den andre av det tøffere slaget. Først var Cavani i klammeri med Yerry Mina og colombianeren gikk i bakken etter at United-spilleren knuffet ham i halsregionen. Dommeren fikk ikke med seg hendelsen og i Ligacupen brukes ikke VAR.

To minutter senere måtte Richarlison ut med skade etter at brasilianeren ble dyttet inn i en hoppende Eric Bailly av Bruno Fernandes.

DISKUSJON: Edinson Cavani snakker med dommer Andrew Madley etter Mina-situasjonen.

Etter timen skuslet portugiseren bort en stor sjanse da han, upresset fra 18 meter, skjøt langt over mål. Midtveis i omgangen tok Solskjær grep og satte inn Anthony Martial og Marcus Rashford, som fikk en sjelden hvil fra start.

Ti minutter før ordinær tid var over forsøkte Alex Telles seg på et frispark fra hjørnet av 16-meteren, men brasilianerens forsøk gikk over mål.

Etter 85 minutter ble innbytter Martial spilt fri av Fernandes, men i det franskmannen skulle avslutte traff ballen stamfoten og ballen gikk ut til utspill fra mål. Sigurdsson var så farlig frempå med en stupheading, men traff ikke mellom stengene.

Med to minutter igjen dunket Cavani inn ledermålet for Solskjærs menn. Martial doblet så ledelsen på overtid.

United er dermed klare for sin fjerde semifinale med Ole Gunnar Solskjær som manager. Som i fjor møter United City til Manchester-derby i semifinalen i Ligacupen. Tottenham møter Brentford.

Semifinalene spilles uken som begynner 4. januar, mens finalen i Ligacupen er flyttet til 25. april.