– Ari ville ha sagt at livet må gå videre

For lillesøster Anja var Ari en storebror og ikke en offentlig person. Hun googlet ham for første gang etter hans død og ble veldig overrasket over det hun fant.

Første juledag for ett år siden tok Ari Behn tok livet sitt.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Han var ungkaren fra Moss som kapret hjertet til prinsesse Märtha Louise i 2002. En livsglad kunstner og forfatter som ikke var redd for å være seg selv.

Men til slutt orket ikke 47-åringen å leve lenger.

Gjør vondt i julen

Tilbake satt en sønderknust og sjokkert familie. De visste at Ari led og hadde det vondt, men de trodde aldri at han skulle gi opp.

Det forteller moren Marianne Behn og søsteren Anja Bjørshol. TV 2 treffer dem i lokalene til Hotell Jeløy Radio i Moss et par dager før julaften.

MOR OG DATTER: Marianne Behn og Anja Bjørshol på Hotell Jeløy Radio. Foto: Ditlev Eidsmo

Ari likte å gå tur i dette idylliske området med utsikt over Oslofjorden. Moren er vant til å snakke om sønnen sin i offentligheten, men det gjør vondt nå i julen.

Selv om jeg visste at han hadde det tøft, så var det noe som vi absolutt trodde ikke skulle skje. Anja Bjørshol

Åpenhet om selvmord

Ari skulle egentlig være sammen med familien på denne dagen i fjor. Men like før avreise ble han funnet død av sin egen far. De etterlatte har fått ros for åpenhet rundt selvmordet. De har selv valgt å snakke om det som skjedde, for å kunne være til hjelp for andre familier som opplever det samme.

Lillesøster Anja var en av de som talte under den sterke bisettelsen i Oslo domkirke. Med gråtkvalt stemme fortalte hun om broren som alltid sto ved hennes side. Nå står hun for første gang frem på TV for å snakke om sin kjære bror.

Ari Behn døde 1. juledag 2019. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB Foto: Jon Olav Nesvold

– Det var et sjokk for oss alle. Selv om jeg visste at han hadde det tøft, så var det noe som vi absolutt trodde ikke skulle skje. Han snakket åpent om alle mulige scenarier, men å gå til det skrittet. Det trodde jeg ikke, sier Anja Bjørshol.

Hun er billedkunstner og jobber nå blant annet med å videreføre kunsten og litteraturen til sin avdøde bror. Moren hennes sitter ved siden av.

De gode minnene

– Det aller siste vi sa til hverandre var faktisk på julaften. «Jeg elsker deg» var de siste ordene vi delte. Han og jeg på telefonen, forteller Marianne Behn om sin førstefødte.

LANGS OSLOFJORDEN: Marianne Behn og Anja Bjørshol. Foto: Ditlev Eidsmo

Hun snakker om tomrommet og savnet. Om de gode minnene og latteren. Søsteren sier at selv om hun var veldig nær Ari, så har hun lært mye nytt om ham.

Det skjedde når hun i forbindelse med kunsten hans måtte gjøre research på internett.

Det er masse fint som jeg ikke visste om. Anja Bjørhol

– Jeg har aldri googlet ham før nå. Så jeg har aldri tenkt på han som en offentlig person i så stor grad da som jeg har skjønt nå at han er.

– Du googlet han først nå?

– Ja.

– Hva så du da?

– Da så jeg på en måte alt som ligger der ute. Det er jo mye. Og det er masse fint som jeg ikke visste om.

– Hva overrasket deg mest nå som du har googlet ham?

– Kanskje hvor mye det er. Og hvor mye han har gjort. Det er det som har overrasket meg mest. Hvor utrolig mye han har utrettet. Mine sønner sier at onkel levde dobbelt. Han var jo egentlig en gammel mann når han døde fordi han levde så fullt ut. Det er en trøst at han fikk gjort så mye, sier Anja Bjørshol.

– Ari ble misforstått

Moren nikker og er stolt. Nå i julen finner hun trøst i å se videoopptak av Ari som ligger ute på nettet. Bildene og stemmen hans gir henne en indre ro.

Søsteren klarer ikke gjøre det samme. Hun sier det blir for nært for henne å høre stemmen hans.

BLE OVERRASKET: Anja Bjørshol googlet broren Ari Behn først etter hans død. Foto: Ditlev Eidsmo

Alle i familien bearbeider sorgen på hver sin måte. De forteller om livet til den fargerike trebarnsfaren. Pappaen til Maud Angelica, Emma Tallulah og Leah Isadora. Den eldste datteren, Maud Angelica, holdt en gripende tale til minne om faren sin under bisettelsen. Ari hadde sin egen stil og væremåte, og ifølge familien var det en del i Norge som ikke forsto ham helt.

– Ari var et utrolig inderlig menneske, men mange misforsto ham. De tenkte at han var mest opptatt av det ytre, men så var han faktisk mest opptatt av det indre. Det å se de ulike personlighetene på en god måte tror jeg var hans største gave, men som ble faktisk misforstått, sier søsteren.

MISFORSTÅTT: Marianne Behn og Anja Bjørshol mener sønnen og broren Ari Behn ble misforstått av mange. Foto: Ditlev Eidsmo

Fremtidsmannen

Hun mener Ari opplevde til tider motgang fordi han var veldig unorsk. En mann som kledde seg flott og våget å være åpen og følsom. Både hun og moren tror det kunne virke provoserende for enkelte.

– Jeg trodde at han hadde dødd av hjertestans. Marianne Behn

– Jeg tenker at han var litt sånn fremtidsmannen. Og nå er det jo mye mer legitimt å være litt annerledes og kle seg annerledes. Han var ganske forut for sin tid tror jeg, sier Anja.

Underveis i intervjuet sliter hun med å holde tårene tilbake. Hun forteller hvordan Ari så både de store og små i familien. Han var tilstede i alle øyeblikk.

Moren kaller ham for limet i flokken. Hun er takknemlig for all støtten de har fått etter Aris bortgang. Til og med fremmede har stoppet henne for å gi en klem. Da sønnen ble bisatt i Oslo domkirke, ble hun overveldet over alle som hadde møtt opp for å ta et siste farvel.

– Må ta vare på mennene

Bisettelsen var en sterk opplevelse. Det var helt stille.

– Det var så utrolig mange mennesker som var i kirken og som sto utenfor. Den stillheten var fylt på mange måter. Og det vi hørte var fuglene som sang og selv hestene sto med hodene ned. Det var et sterkt øyeblikk, virkelig, sier hun.

Etter samlivsbruddet med Märta Louise i 2016 så familien at Ari Behn gradvis ble dårligere.

– Jeg visste at han hadde det vondt på slutten. Jeg tror at det å være mann, og kjenne på det å plutselig ikke mestre mer, er et stort nederlag og et stort fall. Det tenker jeg vi alle burde tenke på. Jeg har lyst til å si det til mennene, at vi må ta vare på mennene der ute, sier Anja.

Fysisk nedbrutt

Hun forteller at selv om Ari var en mann som våget å sette ord på følelsene, så ble det for mye for ham til slutt. Marianne Behn har i mange år jobbet som terapeut og med psykiatrisk ettervern.

– En av de tingene som skjedde med Ari var jo at det ble veldig belastende for ham i etterkant av skilsmissen. Han hadde en stor sorg, men jeg vil absolutt ikke si at Ari var psykisk syk, slik mange har endt opp med å tro. Det delte han også med meg rett før han forlot oss. At nå er det nok noen som tror at jeg er psykisk syk, men jeg er fysisk nedbrutt, sa han.

På hotell Jeløy Radio i Moss. Foto: Ditlev Eidsmo

– Det sa han til deg?

– Ja. Det gjorde han.

Alvor og latter

Når moren først hørte at Ari var død, trodde hun at det var hjertet og ikke selvmord.

– Jeg trodde at han hadde dødd av hjertestans. Det var min første tanke. Fordi han hadde en så stor grad av utmattelse og at kroppen hadde sviktet. Selvmord kom som et sjokk, sier hun.

Innimellom alvorspraten smiler og ler både mor og datter. Spesielt når de forteller historier om hvor livsglad Ari var. Om julemiddagene han stelte i stand og den intense tilstedeværelsen han viste til også helt fremmede mennesker som møtte ham.

Håp og lys

– Jeg må si at følelsen rett etter dette skjedde var håpløshet. Virkelig. Det må jeg si. Men nå har lyset og håpet har begynt å vokse i meg. Det er jeg veldig takknemlig for.

Hun ser sønnen for seg. At han sier at han forstår at de sørger og har det vondt.

HVA ARI VILLE SAGT: Marianne Behn ser for seg at sønnen ber dem glede seg over det vakre og der nære. Foto: Ditlev Eidsmo

– Sånn er jo livet. Men jeg tror faktisk at han også ville ha sagt at prøv å glede dere over det som er vakkert og nært. Jeg tror faktisk han ville ha sagt det. Ari ville ha sagt at livet må gå videre.