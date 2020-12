Stjernene senket Stoke - sikret Spurs semifinale

Stoke 1-3 Tottenham

En kald, regntung kveld i Stoke ventet Tottenham i Ligacupens kvartfinale lille julaften.

Tottenham-manager José Mourinho, som har vunnet turneringen som manager for både Chelsea og Manchester United, gikk for en stjernespekket lagoppstilling med blant andre Harry Kane og Gareth Bale fra start. Det skulle vise seg å være lurt.

I sin første ligacupstart siden 2012 skulle også sistnevnte markere seg tidlig. Midtveis i førsteomgang sendte Bale Spurs i ledelsen da han stusset et Harry Winks-innlegg i mål.

Stoke sjokkerte så gjestene etter pause, men Jordan Thompsons utligning etter 53 minutter ble til slutt en parentes. Bales landsmann og lagkamerat Ben Davies dunket Spurs tilbake i føringen med tjue minutter igjen med et langskudd som gikk stolpe inn. Harry Kane punkterte så kampen med ni minutter igjen på klokken.

3-1-seieren sikret Spurs sin første semifinale i turneringen siden 2018/19-sesongen da laget til slutt endte opp med å tape mot Chelsea.

– Som å møte på ball i shorts

Der Spurs startet med et stjernegalleri, vartet Championship-laget opp med en reservepreget startellever i kvartfinalen. Deriblant så hadde «The Potters» en nokså sensasjonell keeperfloke som ble løst i siste liten.

Hele fire keepere var skadet, men i tolvte time fikk reserven Andy Lonergan klarsignal om at han kunne gjøre sin Stoke-debut på Bet365 Arena. Målvakten er nok mest kjent som tidligere reservekeeper i Liverpool og at han mottok Premier League-medalje forrige sesong til tross for at han ikke spilte et eneste minutt.

Komiker og Stoke-fan Einar Tørnquist meldte følgende på Twitter da lageoppstillingene var klare:

Åh Gud. Stoke kjører reint B-lag og Tottenham kjører full tute. Håhåhå! Føler litt at jeg er invitert på slottsball, men møter opp i shorts, korterma ruteskjorte og asaklitt-sekk fra Clas Ohlson. Satse på sterk vind da. — Einar Tørnquist (@EinarTornquist) December 23, 2020

Slik var kampen

I samsvar med divisjonsforskjellen var det bortelaget som dominerte førsteomgangen. Lonergan leverte en god redning like før kvarteret var spilt da Kane fyrte av fra en småspiss vinkel innenfor Stoke-boksen.

I det 22. minuttet kunne Premier League-vinneren gjøre lite med Spurs' åpningsmål. Harry Winks, fra dypt i banen, bøyde inn et innlegg som Gareth Bale elegant stusset i mål til 0-1. Det var den walisiske superstjernens tredje scoring siden returen til klubben.

Bortelaget fortsatte kjøret mot de rødhvite før hvilen, men verken Kane eller Alli klarte å overliste Lonergan med skudd fra distanse. 0-1 til pause.

Heung-min Son erstattet målscorer Bale før andreomgangen, og der slo Stoke kraftig tilbake før ti minutter var spilt. Tashan Oakley-Booth mottok ballen på høyresiden og slo et godt innlegg på bakerste stolpe. Der dukket Jordan Thompson opp og dunket inn en halvvolley bak Lloris til 1-1.

Tottenham fortsatte trykket mot Stoke-målet og fikk uttelling etter 70 minutter. Ben Davies hamret til fra 25 meter og via lengste stolpe gikk ballen inn. Innbytter Son satte ballen i mål fem minutter senere, men målet ble annullert for offside.

Det ble ikke Harry Kanes kontante skudd i nettaket like etter. Stoke forsøkte å spille seg ut bakfra, men da ballen ble rotet bort var England-kapteinen nådeløs. Tottenhams nummer 10 dro seg inn i Stoke-feltet før han banket ballen over Lonergan og sendte laget sitt opp i en tomålsledelse. Det ble også kampens siste scoring.

Semifinalene spilles uken som begynner 4. januar, mens finalen i Ligacupen er flyttet til 25. april.