Det er bare én ting som stresser Gjert Ingebrigtsen i jula

Trenerpappaen misliker at han fortsatt ikke har fått laminert treningsplanene for 2021.

Tradisjonen tro er det fullt hus hjemme hos Gjert og Tone Ingebrigtsen i jula. I løpet av de få timene TV 2 er på besøk, yrer det av liv i huset på Lura i Sandnes.

Datteren Ingrid baker sandkaker, yngstemann William drikker julebrus og ser på julefilm, og Filip leker med datteren Ellie på gulvet sammen med kona Astrid.

Henrik fyker opp og ned fra kjellerleiligheten han bor i midlertidig mens han venter på å få bygget sitt nye hus rett opp i gata.

Stressa Gjert

Hos pappa Gjert er julefreden også i ferd med å senke seg. Det er bare én ting som uroer han.

Og det er at han ennå ikke har fått laminert årsplanen for treningen til løpersønnene. Det finnes selvsagt en grov plan, men usikkerheten rundt korona gjør at detaljene i treningsopplegget ennå ikke er spikret.

Og det plager Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg er en «sucker» for planer, sukker han, og ler av seg selv.

– Jeg har normalt høye skuldre, men nå er de enda høyere enn de pleier å være. Så nå går jeg til fysioterapeut om formiddagen for å få hjelp til å holde de under kontroll. Jeg blir stresset av dette her, sier han med et smil.

FAR OG SØNN(ER): Gjert Ingebrigtsen undeholder yngstemann, mens resten av gjengen trener. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

På kontoret har Gjert Ingebrigtsen en imponerende samling av gamle laminerte treningsprogrammer – helt tilbake til den tiden Henrik Ingebrigtsen drev med langrenn.

Men nå er det nesten bom stopp med laminatene. Den etter hvert berømte lamineringsmaskinen står lett nedstøvet i en krok på et ellers svært ryddig kontor.

– Det er ikke mye som kan lamineres for tida. Det er løsarkprinsippet som gjelder nå, sier han, og fleiper med at det nesten har oppstått abstinenser.

– Nå har jeg begynt å laminere ettermiddagstreningen for å øve meg på lamineringsmaskinen. Jeg kan jo ikke komme helt ut av det. Det jeg har gjort i det siste, er at jeg har laminert kveldsøkta på tirsdag og torsdag. For jeg må jo få laminert noe.

Savner farens laminerte ark

Filip Ingebrigtsen humrer når han hører om farens «abstinenser».

– Men jeg savner faktisk de laminerte programmene nå. Det er greit å ha noen referansepunkter som gjør at du vet omtrent hvor du er til en hver tid. Men nå vet vi jo ingenting. Det endrer seg fra uke til uke, sier Filip.

For bak den lett humoristiske tonen ligger det en tone av alvor og usikkerhet.

SAVN: Filip Ingebrigtsen savner pappa Gjerts planer. Foto: Danie Sannum Lauten / TV 2

Per i dag har de ennå ikke bestemt seg for hvor mye de skal trene i høyden utover vinteren og våren – og ikke minst hvor det er mulig å reise med de begrensningene som ligger der.

For én ting er Team Ingebrigtsen kompromissløse på.

– Alt vi gjør skal være under trygge og sikre helsemessige rammer, sier Gjert.

Når land etter land stenger ned, sier det seg selv at planleggingen blir utfordrende.

– Vi tenker at vi fortsatt har litt tid. Det er dumt å bestemme seg i desember når vi ikke vet hvordan verden ser ut i februar. Nå poppet det opp en mutert variant av viruset, og de kan jo poppe opp som paddehatter framover. Så vi må bare være klare for å gjøre raske endringer, sier Gjert.

Må ta drastiske OL-valg

I tillegg til covid-19-utfordringene, byr også OL i år på noen ekstra utfordringer. Forrige uke hadde familien besøk av representanter fra Olympiatoppen i Sandnes. Der ble oppladningen til OL diskutert.

Vanligvis kjører Team Ingebrigtsen et langt høydeopphold i forkant av mesterskap.

Men med OL i Japan, med ekstrem tidsforskjell og svært utfordrende klima, så ligger det an til å bli noen endringer i suksessoppskriften fra tidligere år.

– Tidsforskjellen og klimaet får man ikke gjort noe med. Så det kan godt hende at vi må velge vekk høydetrening. For når du skal akklimatisere deg til tidsforskjellen og klimaet, så klarer du ikke å akklimatisere deg til høyde samtidig. Det kan bli for mange faktorer på én gang.

Men det skorter ikke på kreativiteten til Ingebrigtsen-familien. Det siste året har de gjort noen viktige endringer på treningen som har gitt gode resultater. Etter mange år med ganske like intervalløkter, har de begynt å variere mer.

– Vi har gjort det i et års tid nå. Kroppen venner seg fort til de øktene man gjør ofte. Så vi har sett at det har en effekt å variere lengden på intervallene. Grunnprinsippene er like, men vi har mer variasjon på noen av øktene, forklarer Gjert.

Roser Gjerts jobb

Jakob Ingebrigtsen mener dette har vært en nøkkel til de gode tidene han presterte i årets sesong.

– Et eksempel på en slik økt er at lengden på intervallene kan variere fra 2000 til 300 meter. Det har vært gøy å prøve ut, sier Jakob Ingebrigtsen.

JULETRENING: Brødrene Ingebrigtsen løper julen inn i Sandneshallen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer

Filip Ingebrigtsen er enig.

– Gjert har gjort en veldig god jobb med å finne ut litt nye måter å tenke på, sier han.

For selv om veien fram mot OL akkurat nå ser mer kronglete ut enn den ville gjort i et normalt år, er ambisjonene like store hos løperbrødrene.

– Målet er å ta medalje på 1500 meter, sier Filip Ingebrigtsen.

Jakob sikter enda høyere.

– Det langsiktige målet er fortsatt å bli verdens beste løper. Jeg viste i år at jeg er en av de beste, men mangler fortsatt en halv meter på å slå Timoty Cheruiyot. Mitt drømmescenario for 2021 er å slå han, og kanskje vinne OL, sier 20-åringen med et smil.