Nok en ny virusvariant oppdaget i Storbritannia: – Mer smittsomt

Onsdag ble det registrert ytterligere 744 koronadødsfall i Storbritannia, melder Sky News. Det er det høyeste antallet som har blitt registrert på ett døgn siden 29. april. I tillegg ble 39.237 personer bekreftet smittet.

Under en pressekonferanse onsdag informerte den britiske helseministeren Matt Hancock om koronasituasjonen i Storbritannia.

I forrige uke ble det oppdaget en ny virusvariant i landet.

Helseministeren informerte onsdag om at de har oppdaget enda en ny variant av viruset.

– Det er bekreftet to tilfeller av et nytt og mer smittsomt koronavirus i Storbritannia. Det er sporet tilbake til Sør-Afrika, sa helseministeren.

Han opplyste om at begge tilfellene av den nye smitten er kontakter av personer som har reist fra Sør-Afrika i løpet av de siste ukene.

Begge de smittede personene, og kontakter av dem, er satt i karantene.

De nye virusvariantene får mye av skylden for de dystre smittetallene som registreres i Storbritannia nå.

Bekymret

Hancock uttrykte bekymring knyttet til nok en ny virusvariant.

– Denne nye varianten er svært bekymringsfullt fordi det er mer smittsomt, og det ser ut til å ha mutert enda mer enn den nye varianten som ble oppdaget forrige uke i landet.

Det muterte viruset som ble oppdaget først, spredte seg rekordraskt rundt om i landet. Det førte til at statsminister Boris Johnson så seg nødt til å innføre et nytt tiltaksnivå, nivå 4.

De nye tiltakene i nivå 4: Alle må holde seg mest mulig hjemme

Alle ikke-samfunnskritiske butikker stenges

Folk som kan, må jobbe hjemmefra

Unngå reiser ut og inn av nivå fire-området

Ikke lov å reise ut av landet uten særskilt grunn

Frisørsalonger og treningssentre må stenge ned

Ikke lov å sover over hos andre husholdninger

Områdene som har falt under dette nivået er hovedstaden London, Sørøst-England og Øst-England. Tiltakene trådde i kraft søndag morgen, forrige uke.

Under onsdagens pressekonferanse informerte helseminister Hancock om at flere områder i øst, sør-øst, og sør-vest i landet faller inn under det nye, strenge tiltaksnivået. Tiltakene her vil tre i kraft fra og med 2. juledag.

Norge, i likhet med flere andre land, har stanset all flytrafikk mellom Storbritannia og Norge. Helseminister Bent Høie uttalte onsdag at de ønsker mer tid for å skaffe mer kunnskap om det muterte viruset.

Takknemlig

Til tross for at helseministeren kom med nedslående nyheter, er han svært takknemlig for hvordan det britiske folk står i koronapandemien.

– Takk for alt dere har gjort og det dere har ofret.

I tillegg takket han teamet sitt som har stått i koronastormen.

– Vi har blitt utfordret, og det har vært vanskelig. Men det store håpet for 2021 er vaksinen, sa han.

Hancock legger ikke skjul på at inngangen til 2021 kommer til å bli et tøft år, særlig på grunn av det muterte koronaviruset som sprer seg raskt. Likevel har han tro på at britene vil klare å få kontroll over smittesituasjonen.

– Vi kan kontrollere viruset og komme oss gjennom dette. Snart vil alle få en vaksine som kan gjøre oss trygge. Vi kan ikke gi opp nå, når folk har ofret så mye.