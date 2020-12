– Han trengte bare hjelp. Det var alt han spurte om

39-åringen ble skrevet ut fra Sandviken sykehus kort tid før den fatale politiaksjon. Naboen Kareem (22) mener politiet var for aggressiv i møte med mannen.

Da 22-åringen kom hjem fra jobbb mandag, hørte han at naboen ikke hadde det bra. Ifølge Mahriz uttrykte han at han trengte hjelp, og at han trengte psykisk behandling. Mahriz fikk roet ham ned, og gikk opp i etasjen over, til sin egen leilighet.

Kort tid etter hørte han på ny lyder fra 39-åringens leilighet.

– Nede så jeg at han kastet ting ut i gangen utenfor døren sin. Klær og bord, ut i gangen. Jeg snakket litt med han, og fikk roet han ned med en gang, forteller han.

– 26 minutter fra anrop til ankomst

Klokken er da 21.55, og Mahriz ringer 113. Han sier til nødetatene at naboen trenger hjelp, og går tilbake til sin egen leilighet.

ÅSTED: I dette området like ved Danmarks plass ble 39-åringen skutt av politiet. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

26 minutter senere hører han brannalarmen gå, og han trekker sammen med sin yngre bror ut på gaten. På vei ned trappene, klokken 22.21, ringer han politiet.

– På telefonen med dem, på vei ut døren, møtte jeg bevæpnet politi. De var de første som kom til stedet.

Det har da gått 26 minutter siden første gang han varslet nødetatene. TV 2 har sett utdrag fra 22-åringens samtalelogg som bekrefter samtaler med nødetatene på tidspunktene.

Klokken 22.35 hører han to skudd.

Nå mener Mahriz at politiet valgte en for offensiv strategi, da de oppsøkte naboen hans.

Familien: – Falt mellom to stoler

Den avdøde familien har bekreftet at 39-åringen har en historie med psykisk sykdom, og at han slitt med rus. Mannen ble skrevet ut fra Sandviken sykehus kort tid før hendelsen.

Familien vil ikke si noe om politiets fremferd før de vet mer, men har akseptert at deres bistandsadvokat sier noe om fortvilelsen deres.

FORTVILET: Familien klarer ikke la være tenke på om dette kunne vært unngått, sier advokat Kjetil Ottesen. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Familien har lenge vært oppgitt og frustrert i forbindelse med at deres sønn har slitt med psykisk sykdom og rus. De mener han, som mange andre, har falt mellom to stoler, forteller Ottesen.

Bistandsadvokaten sier foreldrene gjør seg sine tanker om det som har skjedd, i lys av den oppfølgingen sønnen fikk.

– De klarer ikke la være på å tenke på om dette kunne vært unngått, dersom han hadde fått bedre helsehjelp, sier Ottesen.

Hevder dialog roet ham

Naboen Mahriz hevder at han kort tid i forveien hadde klart å snakke med avdøde, og at dette roet ham ned. Han mener politiets håndtering av situasjonen var for aggressiv.

– De burde bare forsøkt å snakke med ham, istedenfor å skremme han, slik jeg tror de gjorde, ved å være bevæpnet.

TRIST: 22-åringen mener situasjonen kunne vært løst annerledes. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Din opplevelse like før var at du du snakket med ham, og at dette gjorde ham rolig?

– Han ble rolig med en gang. Jeg opplevde ikke at han var urolig eller noe slikt. Han trengte bare hjelp, det var alt han spurte om, sier Mahriz.

– Avdøde hadde kniv

TV 2 har spurt politiet om å kommentere påstandene til Mahriz, og bedt om svar på om de forsøkte å roe ned 39-åringen på forhånd.

De viser til at Spesialenheten har en pågående etterforskning, og at de derfor ikke kan kommentere spørsmål hendelsesforløpet.

Tidligere har de uttalt at 39-åringen hadde en kniv før skuddene ble løsnet. TV 2 får opplyst at ingen var andre involvert i hendelsen, og skuddene ble løsnet mot mannen i gangen, like ved inngangsdøren til leiligheten hans.

Spesialenheten bekreftet i dag at fire i politiet har status som mistenkt i saken. De har kalt inn ekstra personell fra ferie for å etterforske saken.