Mener sjokklufting reduserer smitterisikoen

Et tysk institutt har utviklet en kalkulator som viser at risikoen for luftsmitte under julemiddagen vil reduseres betraktelig, dersom man lufter underveis. Men FHI er skeptisk.

Smittekalkulatoren er utviklet av Max Planck-instituttet (MPI), og er basert på en artikkel som har blitt publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Environmental Research and Public Health.

Studien har sett på risikoen for å bli smittet av koronasmittepartikler som svever i luften, såkalt aerosol dråpesmitte, i lukkede rom.

– Aktiv lufting av rom og bruk av munnbind kan føre til at det er fem til ti ganger lavere risiko for å bli smittet, står det i artikkelen.

Ifølge smittekalkulatoren kan lufting også alene utgjøre en viktig forskjell under julemiddagen.

Julemiddag for fem

Kalkulatoren krever blant annet at man skriver inn hvor mange personer som befinner seg i rommet, hvor lenge man er der, hvor stort rommet er, og hvor ofte man kommer til å lufte.

Under undertegnedes julemiddag kommer totalt fem personer til å være samlet i en stue, som er cirka 20 kvadratmeter stor og har 2,4 meter under taket.

La oss ta utgangspunkt i at en av oss er koronasmittet, at julekvelden vil være fem timer lang, at alle snakker i et normalt volum, at ingen av oss bruker munnbind og at vi aldri lufter.

Da vil det ifølge smittekalkulatoren være 48 prosent sjanse for at minst én annen person i familien vil bli smittet via luften.

Men om vi sjokklufter én gang hver time, så vil det ifølge kalkulatoren kun være 21 prosent sjanse for at noen i rommet blir smittet via luften på julekvelden.

Risikoen vil altså være mer enn halvert.

Om vi eksempelvis hadde vært åtte personer i rommet så ville det ifølge kalkulatoren ha vært 68 prosent sjanse for at noen blir smittet uten lufting, og 34 prosent sjanse for smitte dersom vi luftet en gang i timen.

KALKULATOR: Slik ser kalkulatoren ut. Foto: Skjermdump/Max-Planck-Institut

Feilmargin

I selve studien har forskergruppen sett på den luftbårne smitterisikoen på et kontor, i et klasserom, på korøvelse, og på fest.

Forskergruppen skriver i artikkelen at tallene fra studien dermed ikke nødvendigvis er direkte overførbare når man skal vurdere smitterisikoen i andre rom, noe som man nettopp gjør ved hjelp av smittekalkulatoren.

De understreker også at de kun har sett på luftsmitte, og at det dermed fortsatt finnes andre former for smitterisiko i et rom, eksempelvis ved overflatesmitte.

Men forskergruppen skriver likevel at resultatene fra studien er robuste.

Kritisk

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen, er i tvil om smittekalkulatoren vil gi et riktig bilde av smitterisikoen i lukkede rom.

– Teoretisk sett så vil utskifting av luft føre til en fortynning av eventuelle virus i partikler i lufta. Men samtidig vil trekk og vind kunne føre til at de samme partiklene med virus kan blåse fra en smitteførende person til en mottakelig person, sier Iversen.

OVERLEGE: Bjørn Iversen ved FHI. Foto: Lise Åserud / NTB

Han sier at det stadig er mye usikkerhet rundt hvordan faktorer som temperatur, luftfuktighet og trekk kan påvirke smittespredningen i et rom, og peker samtidig på at MPI har utelatt flere faktorer som kan utgjøre en forskjell.

– Smittekalkulatoren har ikke angitt hvor stor avstand det er mellom personene i rommet, og det kan jeg heller ikke se at forskergruppen har inkludert i sin artikkel. Det er mange usikkerhetsmomenter i beregningene, understreker overlegen videre.

– Så selv om det er interessant å se i en teoretisk modell hvordan vi kan redusere smitterisiko, så er det ikke sikkert at det er slik det fungerer i praksis.

Opprettholder anbefalingene

Iversen sier videre at FHI fortsatt står ved sine anbefalinger.

– Hold deg isolert hjemme hvis du er syk, ikke vær sammen med flere personer enn det kommunale og nasjonale regler tilsier, hold minst en meters avstand til andre og ha god håndhygiene.

– Du kan godt lufte ut i tillegg, særlig hvis det blir varmt og tett i rommet, noe som det gjerne blir i jula med rykende varm mat og tente lys. Men det vil de fleste gjøre uansett om det er pandemi eller ikke, sier overlegen.