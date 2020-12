Helseminister Bent Høie sier det kan komme nye nasjonale råd i julen

– Man må være forberedt på at en kommune kan si på julaften at det ikke er lov å ha ti gjester på besøk den dagen, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

I Folkehelseinstituttets ukerapport som ble lagt fram onsdag skriver instituttet at situasjonen i Norge er ustabil, med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom julen.

– Det er en urovekkende utvikling i smitten nå. Det betyr at man må være forberedt på at kommunene lokalt kan innføre strengere regler på kort varsel, og de har min fulle støtte hvis det blir nødvendig å iverksette tiltak som er strengere enn de nasjonale påbudene og rådene, sier Høie.

Ber om vurdering av nasjonale tiltak

Helseministeren ga onsdag Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere om det nasjonale tiltaksnivået er tilstrekkelig i forbindelse med julefeiringen.

Direktoratet har fått frist til 28. desember med å levere sin anbefaling.

– Da vil vi få en vurdering av om det er behov for å stramme inn nasjonalt. Man må være forberedt på at det kan komme endringer i nasjonale råd, inkludert hvor mange man kan være sammen med, sier Høie.

– Torsdag er det julaften og mange kommer til å samles. Har dere vurdert å stramme inn allerede nå?

– FHI og Helsedirektoratet gjør kontinuerlige vurderinger, og Helse- og omsorgsdepartementet er i tett kontakt med dem. Det har vi også vært i dag, lille julaften. Vi har ikke fått noen råd om å stramme inn nasjonalt nå, men at kommunene kan stramme inn ved lokale utbrudd.

– Bør avlyse hvis man våkner med symptomer

Høie er klar på at hver enkelt må ta ansvar for å hindre at koronasmitten sprer seg under julefeiringen.

– Mange er smittet og vet det ikke selv. Mange vil våkne julaften med symptomer. Da er det viktig å ikke gå i juleselskap, eller at man avlyser selskapet hvis man bor der det skal være, sier han.

– Vi ser at smitten har spredt seg i rekordfart i mange europeiske land, og at mange må stenge ned samfunnet for å få kontroll. Vi må forhindre at det samme blir nødvendig i Norge. Det gjør vi ved å feire jul på en måte som ikke sprer viruset. Ikke vær en som sprer smitten. Vær en som stopper den, sier Høie.

Helseministeren er også klar på at personer som bor sammen med andre med symptomer bør holde seg hjemme.

– Da bør man avlyse. Vi har sagt hele veien at alle bør ha en plan b i tilfelle man må avlyse julefeiringen, sier han.

Truer med strengere tiltak

Den siste tiden har flere steder i landet opplevd en markant økning i smitten. I Trondheim ble det registrert 39 nye smittede tirsdag denne uken. Kommunens helse- og omsorgsminister Helge Garåsen uttalte onsdag bekymring knyttet til smittesporingen i kommunen.

– Våre funn er skremmende og gir grunn til å sterkt vurdere om det i romjula vil bli innført mer omfattende nedstengning over hele Trondheim, sa Garåsen i en uttalelse.

Kommunen opplyser at undersøkelser rundt personer som har testet positivt har gitt grunn til å tro at «mange oppfører seg som om det ikke pågikk en pandemi».

– Vi har avdekket miljøer som planlegger omfattende sosial kontakt gjennom jula og mennesker som ikke møter opp til testing. Vi har også indikasjoner på at fester med mange mennesker har blitt gjennomført i den siste tiden, og som kan ha skapt større smitteutbrudd.

Også i Skien har smitten kommet ut av kontroll. I løpet av det siste døgnet har byen registrert 41 nye smittetilfeller.

