Nakstads juleoppfordring: Ha lav terskel for å avlyse juleselskaper

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier det bør vært en lav terskel for avlyse juleselskaper. «Litt rusk i halsen» er nok, ifølge Nakstad.

– Hvis man våkner opp med litt feber eller rusk i halsen bør man ikke gå i et familieselskap. Man må holde seg hjemme og teste seg, sier Nakstad til TV 2.

Han sier terskelen må være lav for å avlyse juleselskaper eller ikke gå bort på besøk hos familie eller venner.

– Merker man at man brygger på noe som for eksempel vondt i hodet, litt tett i nesa, har feber eller mister luktesans, så bør man absolutt ikke gå i et juleselskap.

– Hold avstand til gjestene

– Hva er viktig å tenke på når man er i juleselskap?

– I juleselskap er det viktig at de som bor sammen holder avstand til de andre gjestene. Har man en familie på besøk kan man sitte for familie for familie, både når man spiser og holder julegaver. Det er viktig å holde seg litt adskilt i stua si.

– Må man sitte ved forskjellige bord da, eller?

– Nei, men sitter de som inviterer ved en side av bordet og de andre med litt avstand så er man innenfor smittevernrådene, sier den assisterende helsedirektøren.

Han omtaler de økende smittetallene som «bekymringsfullt».

– Vår bekymring er at vi skal ha jevn stigning med smitte gjennom jula sånn trenden er blitt i mange kommuner, og at vi en uke eller to etter jul ser at det begynner å øke kraftig på.

– En veldig skummel tanke

Han sier julen kan bli kritisk og være starten på en ny bølge.

– Mange kan tenke at nå kommer det snart en vaksine og da kan vi senke skuldrene litt?

– Det er en veldig skummel tanke fordi det vil ta mange måneder før vi har vaksinert en større del av befolkningen. Det er først da, gitt av vaksinen faktisk beskytter mot smitte, at vi får en viss flokkimmunitet. Frem til det punktet er det smittetallene som er viktigst og at vi holder de lave sånn at vi ikke får en ny svært smittebølge med mange innleggelser og dødsfall. Det kan vi risikere utover vinteren.

Advarer mot danske tilstander

I Danmark er det registrert 26 dødsfall og 3.297 smittetilfeller det siste døgnet. Til sammen har 143.472 personer fått påvist smitte i landet, mens 1.096 har dødd siden covid-19-innbruddet startet, viser tall fra Statens Serum Institut.

– Det er litt skremmende å se på utviklingen i Danmark nå. De har cirka 40 ganger mer smitte enn vi hadde i sommer og de har hatt ganske like tiltak som i Norge. Noen ganger har de også vært i forkant. Danmark ligger på nivå med Sverige nå og det viser hvor fort det kan gå feil vei, og hvor vanskelig dette er. Vi har kanskje hatt litt flaks og havnet akkurat på riktig side av grensen, men vi kan havne i samme situasjon, sier Nakstad.

– Hva skyldes det at Danmark har havnet i den situasjonen?

Det skyldes nok primært at man har hatt litt mer kontakt med folk i større antall og over lengre tid enn vi har hatt i Norge. Det er ikke mer som skal til. Hvis vi slapper for mye av kan det som har skjedd i Danmark også skje i Norge.