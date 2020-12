Mattilsynet advarer: Dette bør du unngå når du lager julematen

I jula er de fleste nordmenn mer tradisjonsbundne enn ellers i året.

Flesteparten av oss spiser ribbe eller pinnekjøtt på julaften, mens noen også velger lutefisk, kalkun eller juletorsk.

Julen er også en tid hvor man gjerne kose seg litt ekstra. Vi baker julebakst, spiser fetere mat og runder gjerne av måltidet med dessert.

Det de færreste av oss kanskje er oppmerksomme på, er at julemat også er en kilde til en rekke uønskede kjemiske stoffer.

Heldigvis finnes det råd. Mattilsynet kommer med rekke anbefalinger til hvordan man kan lage julematen litt sunnere, uten at det går på bekostning av tradisjonene.

TRYGT: Monica Andreassen, som er seniorrådgiver ved avdelingen for mat, seksjon fremmedstoffer og EØS ved Mattilsynet, kommer med en rekke råd som gjør julekosten tryggere. Foto: www.gudim.no

Ikke brenn ribben

Majoriteten av nordmenn spiser svineribbe på julekvelden. Andre går kanskje for kalkun, juleskinke eller pinnekjøtt.

Mattilsynet advarer mot at å steke kjøtt på for høy varme slik at det blir brent, kan være helseskadelig.

– Dersom du steker for hardt, kan det dannes kreftfremkallende tjærestoffer. Disse kan dannes ved for hard tilberedning i stekeovn, på grillen, eller ved røyking og tørking av kjøtt, sier Monica Andreassen, som er seniorrådgiver ved avdelingen for mat, seksjon fremmedstoffer og EØS ved Mattilsynet.

Samtidig har hun forståelse for at det bare er jul en gang i året.

– Derfor er hverdagsvanene og ikke minst grillvanene om sommerhalvåret ennå viktigere, sier Andreassen.

Skulle uhellet først være ute og du har brent julesteken skikkelig, finnes det råd.

– Da kan du skjære bort og kast brente deler av maten, råder Andreassen.

SNACKS: Nøtter er gjerne et fast innslag i julen. Noen typer kan imidlertid inneholde aflatoksiner som kan være kreftfremkallende eller skade arvestoffet. Foto: NTB

Kast rare nøtter

Nøtter og jul hører også sammen. Nøtter har en rekke helsemessige fordeler, men er de deformerte eller misfarget bør du styre unna.

– Deformerte og misfargede nøtter kan ha et høyere innhold av soppgiften aflatoksin enn andre nøtter. Aflatoksiner dannes av muggsopp, og dersom en nøtt ser annerledes ut, er det en risiko at den er angrepet av denne soppen, sier Andreassen.

Aflatoksiner dannes bare i varme og fuktige områder, så de finnes bare i nøtter fra tropiske og subtropiske land. Aflatoksiner kan finnes blant annet i paranøtter, pistasjnøtter, peanøtter, mandler og hasselnøtter.

Bak til gul stekefarge

Når julekakene lages bør de stekes til de er gyllene og gule i fargen, ikke til de er brune. I tillegg bør du bake med natron i stedet for hjortetakksalt.

– På den måten reduserer du dannelse av akrylamid i dine småkaker, sier Andreassen.

Hun forklarer at stoffet akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning ved temperaturer over 120 grader, når man baker, steker eller griller. Stoffet kan være kreftfremkallende og i store mengder dessuten skade nervesystemet og føre til redusert fruktbarhet.

BRUN: Bildet viser sammenhengen mellom småkakenes farge og dannelse av akrylamid. Foto: Fødevarestyrelsen / Mattilsynet

Advarer mot kanel

Julegrøt med sukker og kanel hører med til julekosten for mange, men alt med moderasjon, minner Mattilsynet.

– Kanel inneholder kumarin som er et naturlig aromastoff, men også et giftstoff som er skadelig for leveren. Spesielt utsatt er små barn på ett eller to år som regelmessig spiser havregrøt med kanel, sier Andreassen.

Voksne som ofte får i seg mat eller drikke med kanel, kan også overskride grensen for hva som anses som trygt.

– Det varierer hvordan folk reagerer på kumarin. Mindre skader på leveren merker man i hovedsak ikke. Skadene er forbigående, og leveren reparerer eventuelle skader selv når man reduserer inntaket av kumarin, sier hun.

Mattilsynet oppfordrer til å bruke ekte kanel fremfor kassiakanel, som har et langt høyere innhold av kumarin.

PEPPERKAKER: Konsum av andre matvarer med kanel, som for eksempel pepperkaker og kanelboller, gir ikke grunn til bekymring selv i perioder hvor disse spises oftere. Foto: Mattilsynet

Barn og rosiner

Barn må gjerne spise rosiner, men også dette i begrensede mengder. Rosiner kan nemlig ha et høyt innhold av muggsoppgiften okratoksin A (OTA).

– Gjennomsnittsnivået for OTA i rosiner ligger langt under grenseverdien, men når inntak av OTA fra andre matvarer kommer i tillegg til et høyt inntak av rosiner kan små barn få i seg for mye, sier Andreassen.

Mattilsynet forklarer at det er det totale inntaket over en lengre periode som bør begrenses.

Og om du skulle få for deg å fiske inn årets julemiddag, er det viktig å unngå forurensede områder som kan ha høyt innhold av helseskadelige miljøgifter. Oversikten finner du på Matportalen.

Viktig året rundt

Mattilsynet har ikke som hensikt å ta moroa ut av julefeiringen, men vil informere om at enkle grep kan redusere risikoen for å få i seg helsefarlige stoffer.

– Det du spiser mellom nyttår og neste jul er viktigere enn hva man spiser i julehøytiden. Men det er greit å tenke litt på hvordan minimere risiko for uønskede fremmedstoffer i jula også, sier Andreassen.

Å lege om vanene i julen, kan dessuten komme godt med resten av året.

– Husker man dette til jul, er det samtidig større sjanse for at man tar noen viktige forholdsregler resten av året også, sier hun.