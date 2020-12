Frykter overdosedødsfall på annerledes julaften i Oslo

Maks 20 personer kan samles om gang til de ulike juletilstelningene i regi av frivillige organisasjoner og Oslo kommune denne jula. Store julearrangement som Alternativ Jul er derfor avlyst i år. Lederen av Alternativ Jul, Henning Holstad, er redd at det kan øke risikoen for overdosedødsfall på julaften.

– Vi har lenge ligget i overdosetoppen i Europa. Vi i Alternativ Jul vet at det at vi har vært til stede har berget liv. Jeg er redd for at når vi nå ikke er her, så kan det få den konsekvens at noen rett og slett går bort, sier Holstad til TV 2.

ALTERNATIV ALTERNATIV JUL: Som erstatning for Alternativ Jul vil Henning Holstad og flere frivillige servere kaffe og gløgg utenfor Oslo Kongressenter, mellom klokka 15.00-24.00 på julaften. Foto: Aage Aune / TV 2

– Verre 24. desember

Alternativ Jul har gjestet over 2.000 mennesker på julaften de siste årene, med ulik bakgrunn. Mange i gjestegruppa er fra Oslos rusmiljø, ifølge arrangøren, som derfor frykter konsekvensen av fraværet av arrangementet. Han viser til at julaften er en kveld som kan vekke mange følelser i en sårbare gruppe.

– Det å være alene og ha problemer 24.november går kanskje bra. Det er litt verre 24.desember.

– Men har du belegg for å hevde at det kan komme et overdosedødsfall på julaften?

– Vi vet av vår erfaring at vi har reddet liv. Det er et faktum. Så ja, jeg er redd det kan skje, sier Holstad.

– Følger med

Oslo hadde i fjor det laveste antallet narkotikautløste dødsfall på over ti år. Arbeids- og sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) mener ikke det er grunnlag for å hevde at det blir flere i 2020, og at risikoen er spesielt høy på julaften. Hun viser til at uteseksjonen kommer til å følge med på rusmiljøene i Oslo sentrum.

– De øynene og ørene vi har kommer til å følge med, og hjelpe de som trenger det, sier hun.

Hun forteller også at mange i hovedstaden nå har snudd seg rundt for å ha åpent flere dager i julen totalt sett enn vanlig. På julaften vil flere løse utfordringen med å ha flere middagsserveringer.

Fakta: Her er det åpent i Oslo i jula Blå Kors kontaktsenter 24.12 kl. 10.00-15.00: Julemiddag og julegaver (påmelding) 25.12 kl. 10.00-15.00: Julemiddag (påmelding) 26.12 kl. 10.00-13.00 28.12-31.12 kl. 09.00-13.00 01.01: Stengt Slipper inn puljer med 20 personer av gangen på julearrangementene. Bymisjonssenteret ByFrokost 26.12-27.12 kl. 09.00-12.00 02.01-03.01: kl. 09.00-12.00 Akuttovernatting for tilreisende EØS-borgere 23.12 kl. 18.00-07.30 (natt til 24.12) 24.12 kl. 13.00-10.30 (natt til 25.12): Julemiddag og julefeiring. Julefrokost 25.12 25.12-03.01: kl. 18.00-07.30 Fyrlyset, Frelsesarmeen Fyrlyset 24.12 kl. 10.00-14.00: Julemiddag fra foodtruck. Ingen påmelding 25.12-27.12: Stengt 28.12-30.12 kl. 09.00-14.00 31.12-03.01: Stengt Feltpleien 28.12-31.12 kl. 09.00-15.00 (legevisitt 30.12 kl. 12.30-15.00) Andre tilbud 25.-26.12 kl. 12.00-15.00: Foodtruck på Youngstorget Møtestedet, Kirkens Bymisjon 24.12-27.12: Stengt 28.12-29.12 kl. 12.00-16.00 30.12 kl. 12.00-19.00 31.12 kl. 12.00-16.00 01.01-03.01: Stengt Prindsen mottakssenter, Velferdsetaten, Oslo kommune Akuttovernattingen Døgnåpent alle dager Brukerrommet, Smittevernsluka og Feltpleien 24.12 kl. 09.00-15.30 25.12-27.12 kl. 10.30-17.00 28.12-30.12 kl. 09.00-22.00 31.12-03.01 kl. 10.30-17.00 Pro Sentret, Velferdsetaten, Oslo kommune 24.12-27.12: Stengt 28.12 kl. 12.00-19.00 29.12-30.12 kl. 12.00-15.00 31.12-03.01: Stengt Sykepleie på hjul, Fransiskushjelpen 24.12-25.12: Stengt 26.12 kl. 10.00-15.00 27.12: Stengt 28.12-30.12: 08.30-16.00 31.12-03.01: Stengt Sporet, Kirkens Bymisjon 24.12-26.12: Stengt 27.12-31.12 kl. 09.00-15.00 01.01: Stengt Uteseksjonen, Velferdsetaten, Oslo kommune Oppsøkende patruljer ute i Oslo sentrum 23.12-24.12: kl. 08.00-24.00 25.12-26.12: kl. 10.00-04.00 27.12: kl. 16.00-24.00 28.12-30.12: kl. 08.00-24.00 31.12: kl. 08.00-04.00 01.01-02.01: kl. 10.00-04.00 03.01: kl. 16.00-24.00 Tilstedeværelsen ute er styrket med en ekstra patrulje 23.12 med fokus på hjelp til hjemreise og informasjon om tilbud i julen. På helligdagene er det en ekstra patrulje hver dag, inkludert nattpatruljer 25.12 og 26.12. Uteseksjonens patruljer kan kontaktes på vakttelefon: 913 03 913 Ekstra tilbud til unge og unge voksne i sentrum Uteseksjonen, Riverside Ungdomshus og Fellesverket sentrum samordner sine ressurser juledagene og tilbyr utsatte unge som oppholder seg i Vaterlandsområdet et juletilbud. Foodtruck 23.12-26.12: kl. 13.00-21.00: Mat og drikke som deles ut til unge i området. Tilbud om samtale/oppfølging (i Riverside sine lokaler) Ekstra tilbud til voksne i samarbeid med Kirkens bymisjon 24.12-26.12: Samarbeid med 24SJU og Møtestedet om ekstra oppfølging og ivaretagelse av personer med rus/psykisk helseutfordringer, inkludert noe matservering. 24SJU Åpent hele døgnet Andre tilbud 24.12-26.12: Samarbeid med Uteseksjonen om ekstra oppfølging og ivaretagelse av personer med rus/psykisk helseutfordringer, inkludert noe matservering. =OSLO 24.12-27.12: Stengt 28.12-31.12: kl. 09.00-15.00 01.01: Stengt Åpent som vanlig fra 02.01.21 Kilde: Oslo kommune

– De fleste som bor her er alene

En av hovedstadens mange tilbud som må tenke annerledes i år, er Marcus Thranes hus. Kun åtte personer om gangen kan spise sammen i den julepyntede stuen i første etasje. Det midlertidige botilbudet for rusmisbrukere huser rundt 40 personer.

Tommy Nilsrud er en av dem. Han forteller at jula for han kan være ei vanskelig tid.

– De fleste som bor her er alene hele jula. Jeg kan ikke huske å ha spist mat med familie på julaften på mange, mange år, sier Nilsrud til TV 2.

PLASS TIL ÅTTE: I den julepynta stua til Marcus Thranes hus er det plass til åtte å spise middag om gangen for å holde den nødvendige avstanden. Dagen før dagen møtte Arbeids- og sosialbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) en av beboerne der Tommy Nilsrud. Foto: Aage Aune / TV 2

Tross personbegrensninger mener fungerende leder på Marcus Thranes hus, Henning Homme, at de vil kunne gi et godt tilbud til de som bor der.



– Erfaringsmessig vil ikke det være noe problem fordi veldig mange som vil spise på rommet sitt alene, eller med noen få andre, sier Homme.

– Hvorfor det?

– Det kan det være ulike grunner til. Noen har sosial angst, og sliter med å sitte i store forsamlinger, sier han.

Nilsrud håper å få reist til «svigerfamilien» for å feire der i år. Målet er at han og hans nye kjæreste skal jobbe med å bli rusfri i 2021, og starte et nytt liv sammen.

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har fått en ny familie, og en ny mulighet.