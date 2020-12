FHI: – Situasjonen i Norge er ustabil

– Overvåkingsdata viser en økning i antall meldte tilfeller siste to uker etter en nedgang de foregående tre uker, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukesrapport.

I den adresserer FHI de mange smitteutbruddene som nå skjer rundt omkring i Norge:

Oppfordrer kommunene

– Situasjonen i Norge er ustabil med mange pågående utbrudd og fare for økt smittespredning gjennom julen. Det er viktig at smittevernreglene opprettholdes gjennom jule – og nyttårsfeiringen, skriver FHI.

Det er fortsatt Oslo (619 nye tilfeller) og Viken (1086 nye tilfeller) som har de høyeste smittetallene, til tross for en nedgang i meldte tilfeller i begge fylkene.

– Det er behov for fortsatt sterk innsats for å redusere smittespredningen, og det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt.

I uke 51 er det meldt om 12 dødsfall. Det er nesten en halvering sammenlignet med de foregående fire ukene.

– Men det er for tidlig å si om dette er en reel nedgang da etterregistreringer av dødsfall kan forekomme, legger FHI til.

I ukesrapporten omtaler FHI også den nye varianten av SARS-CoV-2 fra Storbritannia.

– Det er innført flere tiltak for å redusere smittespredningen i Storbritannia. Vi har så langt ikke sett denne varianten i Norge. Det er de siste dagene også innført tiltak for å redusere risiko for import av denne varianten til Norge, opplyser FHI.

Økt testomfang

I uke 51 ble det meldt om 2900 nye smittetilfeller, en økning på syv prosent sammenlignet med uken før (da det ble meldt om 2714 tilfeller). I samme periode er antallet som testes økt med 22 prosent.

– Andelen positive blant de testede gikk ned fra 2,3 prosent i uke 50 til to prosent i uke 51. Det har vært en nedgang i andel positive siden uke 47, skriver FHI.