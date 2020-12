TV 2-kommentator lar seg imponere over hvordan Jens Petter Hauge har taklet jokerrollen i AC Milan.

Etter Juventus sitt overraskende 0-3-tap for Fiorentina, har Milan en god mulighet til å skaffe seg en solid luke ned til de regjerende seriemesterne.

Jens Petter Hauge er blitt byttet inn i de syv siste ligakampene for AC Milan. Hans eneste ligamål til nå kom mot Napoli i slutten av forrige måned. Ligalederne har flere skader før onsdagens oppgjør, og det er ikke umulig at nordmannen får sin første startmulighet i Serie A.

– Det er vanskelig å si. Det har vært spekulert i at han kan få sin første ligastart i kveld grunnet skadene. De mest troverdige avisene i Italia har han ikke i startoppstillingen, men det er ganske sikkert at han kommer inn, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Han har vært så utrolig viktig for dette laget her, til tross for få minutter. Han har makset det han kunne, sier Osnes.

Kommentatoren lar seg imponere over hvordan Hauge allerede har vist seg å være en joker for Italias beste lag.

– Det er helt utrolig. Han kunne ikke ha gjort det bedre. Han har vært så avgjørende flere ganger på så kort tid. Han er en viktig brikke. De er veldig imponerte i Milano også. De skulle hente ham og se hvor god han var.

– Mange trodde han kanskje skulle lånes ut, men han har tatt byen med storm. Han spiller på San Siro som om han er på Aspmyra.

I Europa League har Hauge fått starte tre kamper, og etter endt gruppespill står 21-åringen med tre mål og én målgivende pasning i Europa. Han ble ligamester med Bodø/Glimt og i mai kan han vinne ligaen også i Italia.

– Nå kan Hauge faktisk vinne Serie A med AC Milan. Han kan gjøre det med en gjeng talentfulle unggutter og Zlatan!

Dersom Lazio beseires i onsdagens kamp, vil Hauge og lagkameratene feire jul på tabelltoppen uavhengig av Inters resultat mot Hellas Verona.

– Det skal bli veldig spennende. Lazio har vært opptatt av Champions League, nå konsentrer de seg bare om ligaen, og de har fått en liten oppsving igjen. Milan konsentrerer seg om ligaen. Jeg gleder meg skikkelig. Det er en liten førjulsgave dette her, sier Osnes.

