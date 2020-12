Fire i politiet mistenkt etter politiskyting

Det er satt i gang et stort apparat for å etterforske politiskytingen i Bergen, mandag kveld. En 39 år gammel mann døde etter å ha blitt skutt av politiet.

Et vitne har fortalt TV 2 at det ble avfyrt to skudd. Spesialenhetens leder på Vestlandet bekrefter nå at den avdøde 39-åringen var alene da skuddene ble løsnet.

– Hendelsen fant sted i gangen ved inngangsdøren til avdødes leilighet. Det var fire polititjenestepersoner involvert i situasjonen, sier Ellen Eikeset Mjøs i Spesialenheten, som leder etterforskningen.

Fire i politiet mistenkt

Politiet uttalte tirsdag at 39-åringen hadde en kniv i situasjonen som førte til at skuddene ble avfyrt.

KALLER INN FOLK: Ellen Eikeset Mjøs sier at Spesialenheten skal til bunns i saken. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Alle de fire polititjenestepersonene er allerede, eller skal i løpet av onsdag avhøres av Spesialenheten, og har status som mistenkt.

Etter det TV 2 forstår er de fire satt under mistanke for grov kroppsskade med døden til følge.

Skal til bunns i saken

Spesialenhetens leder på Vestlandet sier at hun ønsker å uttrykke sin dypeste medfølelse til de etterlatte.

Hun forteller at etterforskningen vil fortsette for fullt gjennom julen, og at mannskaper er kalt tibake fra ferie for å jobbe med saken.

– Dette er en sak som har fått et dypt tragisk utfall. Spesialenheten setter inn alle nødvendige resssurser. Dette er en sak vi skal komme til bunns i, sier Eikeseth Mjøs.

Fylkeslegen gransker

Onsdag meldte NRK at Fylkeslegen har opprettet sak etter hendelsen. Som TV 2 har fortalt hadde den avdøde mannen vært i psykiatrien.

I går beskrev politimester Kaare Songstad saken som tragisk.

– Jeg vil på vegne av politiet uttrykke min medfølelse til de etterlatte i denne saken. Det er forferdelig trist at noen dør som følge av noe politiet gjør, men vi vet at innimellom så kan dette skje, sier politimester Songstad til TV 2.