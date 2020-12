2. juledag kan Solskjær tangere Premier League-rekord

Kun fire ganger i den engelske fotballhistorien har et lag på øverste nivå klart å vinne ti strake bortekamper. Nå kan Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tangere rekorden.

2. juledag fra kl. 13.30: Se Leicester-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Siden seieren mot Brighton på Amex Stadium 30. juni, har Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vært utilnærmelige på fremmed gress i Premier League. De siste ti bortekampene har gitt ti triumfer for de røde djevlene, noe kun fire lag har klart før dem.

– Det er veldig sjeldent at noen greier å sette sammen noe sånt som det der. Det har skjedd kun få ganger i engelsk fotballs historie, så det er eksepsjonelt og en stor prestasjon, roser TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han får støtte av Manchester United-korrespondent og The Times-journalist, Paul Hirst.

– Det viser hvor stor fremgang de har hatt under ham. Det er faktisk en utrolig prestasjon. De lagene de har vunnet mot er lag Solskjærs United slet med å slå i begynnelsen av hans tid på Old Trafford, men nå har de bevist at de kan dominere og vinne, også mot de mindre lagene, sier Hirst.

Skulle Manchester United ta tre poeng borte mot Leicester, vil det være den ellevte strake seieren på bortebane i ligaen.

Klarer de det, vil de tangere Premier League-rekorden til Chelsea og Manchester City, satt i henholdsvis 08/09- og 17/18-sesongen.

– Ole Gunnar har blitt spurt om det og prøver å spille det litt ned. Han er jo egentlig ærlig når han sier at det føles ikke som ti borteseiere, for det har ikke vært publikum. Det er som å spille på nøytral bane. Det er verre å få det til om man spiller på bane med publikum, men han skal ta det til seg. Det er en enorm prestasjon som ennå ikke er slutt. Hvem vet hvor det ender, sier Thorstvedt.

– Griseflaks

Manchester United avsluttet forrige sesong med fire strake borteseiere, mens de denne sesongen har innledet med seks strake seiere på fremmed gress. Men det er én stor forskjell på United anno 19/20 og United anno 20/21.

– Forrige sesong scoret de alltid først og vant uten å slippe inn mål. Denne sesongen har de aldri scoret først. Motstandere har scoret først hver gang, og de har snudd det hver gang. Det er en enorm kontrast mellom kampene forrige sesong og denne, forklarer Thorstvedt.

For der Ole Gunnar Solskjær i tur og orden slo Brighton, Aston Villa, Crystal Palace og Leicester i sesongens fire siste bortekamper sist sesong med en målforskjell på 10-0, har de denne sesongen havnet på etterkjelka i samtlige av sine seks bortekamper.

–Noen ganger ser man på dem og får déjà vu. Det er det samme hele tiden, men de viser at de har en god lagmoral og at de kan slå tilbake. På den andre siden viser det at de noen ganger spiller med håndbrekket på og gjør rare ting, ler Hirst.

– Borte mot Brighton hadde de griseflaks da de vant 3-2, og mot Southampton scoret Edinson Cavani på overtid. Så de har hatt griseflaks, men de har klart det igjen og igjen. De har virkelig hatt evnen til å skru til når de må, sier Thorstvedt.

Totalt har Manchester United scoret 19 mål og sluppet inn ni på reisefot denne sesongen. Nå venter serietoer Leicester på King Power Stadium.

– Leicester er et godt fotballag, men de har tapt flere kamper enn de har vunnet hjemme. Det er ikke umulig å ta Leicester, sier Thorstvedt, vel vitende om at «The Foxes» har vunnet tre og tapt fire på eget gress denne sesongen».

Tittelutfordrer

Skulle Manchester United gå hen og slå Leicester, vil de ha mulighet til å slå Premier League-rekorden på elleve strake borteseire dersom de vinner neste bortekamp. Den kommer ikke før 17. januar. Da venter erkerivalen Liverpool på Anfield – der de i skrivende stund ikke har tapt på vanvittige 66 ligakamper.

– Om de kom til Liverpool med den rekorden, ville det vært ganske enormt. Det ville vært noe å se fram til, men vi må ta en kamp om gangen, slår Thorstvedt fast.

Uansett hvordan det går før den tid mener uansett Hirst at det er et stykke igjen før Solskjærs mannskap kan kalle seg tittelkandidater.

– Jeg tror Liverpool vinner ligaen. Skal United ha en sjanse, må de vinne de neste 7-8 kampene, det inkluderer Liverpool borte. Jeg tror det blir vanskelig for dem. Topp fire er mer realistisk og det vil være en god prestasjon, mener Hirst.

Thorstvedt på sin side tror Manchester United kan overraske.

– Jeg tror ikke United har gått på sin siste smell for sesongen, men om dette er sesongen der flere kan melde seg på er United ett av de lagene. Men det har svingt så veldig og plutselig blir de dårlige igjen. De må klare å bevare formen. Men akkurat nå spiller de underholdene og fin fotball, så jeg vil si at de er en tittelkandidat, avslutter han.

2. juledag fra kl. 13.30: Se Leicester-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo.