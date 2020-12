Frida Karlsson går i fullstendig isolasjon sammen med samboeren

Koronapandemien herjer fremdeles i verden, og risikoen for å bli smittet bekymrer både vanlige folk og toppidrettsutøvere.

Sveriges skihåp Frida Karlsson tar ingen sjanser før Tour de Ski-starten på nyåret. Før det braker løs kommer hun til å gå i fullstendig isolasjon på en øde fjellhytte med sin samboer William Poromaa, skriver Aftonbladet.

Poromaa er landslagsutøver for Sverige på herresiden, og gjør i likhet med sin samboer Frida Karlsson sin debut i Tour de ski.

ISOLERER SEG: Frida Karlsson og samboeren William Poromaa. Foto: Equus Media

– Jeg kommer ikke til å vise meg blant folk, jeg kommer til å holde meg isolert. Men det påvirker ikke så mye. Jeg får være med mine nærmeste, de jeg alltid er med. Jeg kommer bare ikke til å treffe noen andre folk. Det kommer til å bli like koselig det, sier Frida Karlsson i et intervju med Aftonbladet.

Sveriges 21 år gamle skiprofil innrømmer at hun hadde håpet på å kunne måle krefter med Therese Johaug og de andre norske stjernene når Tour de Ski braker løs. Norge har imidlertid valgt å holde seg hjemme på grunn av pandemien.

– Det er klart at det er kjedelig. Man vil jo at de beste skal delta, og at man får målt seg mot de beste. Men samtidig er ikke det noe jeg har fokusert på. Det er ingenting å gjøre med det, eller synes synd på dem for at de ikke får delta. Jeg er bare takknemlig for at jeg før delta, sier Karlsson.

Charlotte Kalla er hittil den eneste svensken som har stukket av med sammenlagtseieren i Tour de Ski. Det skjedde tilbake i 2008, da Karlsson kun var åtte år gammel.

Nå drømmer Frida Karlsson om å gjenta Kallas 12 år gamle bragd.

– Tour de Ski er noe jeg alltid har drømt om å delta i. Fra jeg var liten og så touren på TV, så var det det store. Jeg fulgte slavisk med på det, og lekte faktisk også at jeg gikk opp «Tour de Ski-bakken» på ungdomstreningene. Det er klart at det er noe ekstra å være med i Touren, påpeker Sveriges store skihåp.