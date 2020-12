Molde får koronabot etter sølvfesten

Molde Fotballklubb bøtelegges for to brudd på smittevernloven.

Møre og Romsdal politidistrikt har i dag gitt Molde Fotballklubb et forelegg på 50.000 kroner for to brudd smittvernlovgivingen.

Det skriver politidistriktet i en pressemelding.

Videre står det:

«Klubben arrangerte lørdag 19. desember en avslutning på Aker Stadion for spillere og støtteapparat med 35 personer til stede, mens covid-19-forskriften setter en grense på 20 personer for slike private sammenkomster.

Ved samme anledning ble karantenebestemmelse i covid-19-forskriften overtrådt da spillere og ledere var ilagt 10 dager karantene etter hjemkomst fra utlandet 10. desember. I løpet av sammenkomsten sluttet ytterligere 14 personer som ikke var underlagt karantenerestriksjoner seg til forsamlingen.»

Det var etter siste seriekamp mot Sarpsborg 08 at klubbens sølvfeiring fant sted.

– Ved fastsettelsen av foreleggets størrelse er det lagt vekt på at Molde fotballklubb har kontaktet helsemyndigheter og politi etter arrangementet for å forebygge skadevirkninger av lovbruddet, sier politiadvokat Anders Skorpen-Trøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

Overfor TV 2 bekrefter politiadvokaten at ingen av enkeltpersonene som var tilstede vil få straff.

– Grunnen til det er at det fremstår som et arrangement der arbeidsgiver står som arrangør. Vi mener det er dermed er arbeidsgiver som bør straffes, sier Skorpen-Trøen til TV 2.

Molde-kohorten hadde i utgangspunktet én dag igjen av Wien-karantenen, etter kampen mot Rapid Wien, som sendte dem til sluttspillet av Europa League.

– Vi har dummet oss ut. Vi hadde en dag igjen av den karantenen. Det beklager vi så mye. Det er veldig dumt at dette har skjedd, og det er gitt klar beskjed til spillergruppa om at vi ikke synes dette er greit, sa Molde-direktør Ole Erik Stavrum til Romsdals Budstikke tidligere denne uken.