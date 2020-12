Politiet: Gjertrud (69) ble drept på Jæren

Gjertrud Åshild Sætre Horve (69) ble funnet med kritiske skader etter en brann på Ålgård. En mann i 30-årene, som er siktet for drap, blir fremstilt for fengsling i Jæren tingrett klokken 13 på onsdag.

Det skriver politiet i en pressemelding. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Politiet mener en mann i 30-årene tok livet hennes.

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi begynner å få relativt god oversikt over saken, opplyser politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Siktede blir fremstilt for fengsling i Jæren tingrett onsdag ettermiddag.

Her ber påtalemyndigheten om at han blir fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og to uker i full isolasjon.

Mannen nekter straffskyld etter siktelsen.

OVERSIKT: Politiadvokat Fredrik Martin Soma mener politiet begynner å få oversikt. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– I sorg og i sjokk

Han ble pågrepet natt til tirsdag etter en brann i kvinnens bolig i Nilsabakken på Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland.

Sætre Horve ble funnet med kritiske skader som ifølge politiet ikke kunne stamme fra brannen.

Hun ble erklært død senere på natten på Stavanger universitetssjukehus.

Advokat Kjersti Jæger er de etterlattes bistandsadvokat. Hun forteller at de har det svært tøft akkurat nå.

– Det er en tragisk sak. De er i sorg og i sjokk, sier hun til TV 2.

I SORG: Bistandsadvokat Kjersti Jæger forteller at de etterlatte har det tøft. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Var på åstedet

I avhør har siktede erkjent at han befant seg på den aktuelle adressen tidligere på kvelden, men har forklart til politiet at han forlot leiligheten før den begynte å brenne.

Han ble pågrepet hos en bekjent på en annen adresse på Ålgård.

Avdøde og mannen som er siktet hadde en relasjon, men de var ikke i familie.

Siktede er en kjenning av politiet. Ved minst to anledninger har han blitt domfelt for saker som omhandler vold og trusler.

OVERTENT: Kvinnens bolig var overtent da nødetatene kom til stedet. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Venter obduksjonsrapport

Politiet har foreløpig ikke uttalt seg om hva de mener er dødsårsak, eller om de har sikret et eventuelt drapsvåpen.

En foreløpig obduksjonsrapport er ventet å være klar i løpet av onsdagen.

Tirsdag uttalte politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge, at politiet ønsker en rettspsykiatrisk vurdering av siktede.

Sør-Vest politidistrikt har satt i gang en omfattende etterforskning for å komme til bunns i hva som skjedde i boligen på Ålgård.

På tirsdag jobbet krimteknikere på adressen der siktede ble pågrepet. Onsdag undersøkes åstedet og politiet har bedt om bistand fra Kripos.

I tillegg jobber de med avhør av aktuelle vitner og kartlegger og undersøker mobildata.