FHI: Ferdig oppskåret salat trolig kilden til utbrudd av magesykdom

Smittekilden til det nasjonale utbruddet med Yersinia enterocolitica er trolig et ferdig oppskåret salatprodukt viser etterforskningen av utbruddet. Utbruddet anses som over.

– Salat har kort holdbarhetstid og de aktuelle salatproduktene er trolig ikke lenger på markedet og utbruddet anses som over, sier seniorforsker Umeaer Naseer ved Folkehelseinstituttet i en uttalelse.

Utbruddet startet i midten av november. 21. desember var det totalt 10 bekreftede tilfeller av magesykdommen.

Vanligvis gir Yersinia enterocolitica O3 symptomer som diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber, som går over av seg selv.

Personene som har fått påvist smitte er kvinner i alderen 11 til 59 år. Den siste personen ble syk 26. november.

Folkehelseinstituttet opplyser at alle de smittede har oppgitt å ha spist et ferdig oppskåret salatprodukt uken forut for sykdom.

– Vi har i samarbeid med Mattilsynet gjennomført intervjuer for å kartlegge hva personene hadde spist før de ble syke, og har funnet at ferdig oppskåret salat peker seg ut, sier Umaer Naseer.

Hvilken salatråvare som er den sannsynlige smittekilden i dette utbruddet undersøkes videre.