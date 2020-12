Ida (30) var et av mange barn som gruer seg til jul: – I år er første gang jeg synes det er hyggelig

I en undersøkelse organisasjonen Av-og-til har gjort for Vinmonopolet svarer én av fire at de har opplevd ubehagelige episoder med alkohol rundt barn i julen.

Ida Braarud Jensen har egne erfaringer fra barndommen med et familiemedlem som drakk for mye.

– Det har vært mye alkohol, spesielt i høytidene. Dette har gjort at jeg var mer usikker på hvor jeg hadde de voksne. Det er ikke så hyggelig, og det er veldig lite forutsigbarhet, sier Jensen.

– Når alkoholinntaket blir så stort, er det ofte juletreet detter over ende, glass knuses eller det synges for full hals. Det er mange ting som gjør at barn merker at voksne forandrer seg. Det fører til mer usikkerhet for barna.

Satt dype spor

30-åringen forteller at dette var noe hun opplevde også ellers i året, men at det var mer i høytiden. Det har satt spor.

– Det har preget meg ganske mye. I år er faktisk første gang jeg synes det er hyggelig med jul. Før har det vært kjempevanskelig. Jeg har følt masse uro. Jeg jobber med andre som har slitt med samme oppvekst, og de forteller om det samme. Det er mange som kjenner at de gruer seg til jul og at det blir høyt alkoholinntak.

Jensen forteller at hun aller mest ønsket seg forutsigbarhet og trygghet.

– Jeg har ikke blitt sett, og når jeg har syntes ting har blitt ubehagelig, har jeg på en måte forsvunnet litt i alkoholen. Når alkoholinntaket blir så høyt, blir ofte barna glemt.

En av mange

Generalsekretær i Av-og-til, Randi Hagen Eriksrud, sier at Jensens historie på ingen måte er unik.

– Nei, den er ikke det. Vi vet over 90.000 barn, det vil si nesten ett av ti barn i Norge, vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol. Mange barn forteller egentlig akkurat det Ida forteller nå.

MYE ALKOHOL: Randi Hagen Eriksrud forteller at mange barn opplever utrygghet i forbindelse med alkohol i julen. Foto: Av-og-til

Eriksrud sier barna forteller om foreldre som slår av foreldreradaren og ikke er til stede slik de pleier å være.

– De forteller at det skaper en utrygghet eller en redsel gjennom julehøytiden eller andre kvelder hvor de opplever dette, sier Eriksrud.

Generalsekretæren sier det beste rådet hun kan gi foreldrene er å ha et bevisst forhold til hvordan man drikker, og at man må være bevisst på at barna opplever at vi drikker lenge før vi tror.

– De små endringene, som at man ler høyere, klemmer litt lengre eller noe sånt, det oppleves ubehagelig for barn. Så vi sier at alle voksne som skal feire sammen med barn må stille seg spørsmålet: hvor mange glass tåler barnet mitt? Og så må de drikke med måte rundt barna sine, er hennes klare oppfordring.

– Ta tak i trygge voksne

Jensen råder barn og unge som opplever det samme som hun gjorde til å ta tak i noen voksne de opplever som trygge.

I dag jobber Ida med å hjelpe folk som har hatt lignende opplevelser som henne selv. Foto: Privat

– Snakk med dem og fortell om dine opplevelser, slik at voksne også kan hjelpe til i de situasjonene der det skulle bli ubehagelig. Jeg tenker det å forebygge framfor å reparere når du blir voksen er så viktig. Vi må forebygge slik at barna kan få trygge julaftener og høytider fremover.

Eriksrud forteller at de er bekymret for at familiemedlemmer skal drikke mer rundt barna enn de vanligvis ville gjort i annerledesjulen 2020. Flere flytter drikkingen inn i hjemmet når man ikke kan ha fester som vanlig.

– Så er vi redd for de sårbare barna, som vi vet har lagt bak seg et kjempevanskelig år der de har vært avhengig av foreldrene som ikke er gode for dem. De har gått glipp av disse frirommene utenfor hjemmet.

– Vi er veldig opptatt av det Ida sier, at hvis du er bekymret for et barn nå, i din omgangskrets, så gjør noe med det i jula. Ta kontakt med barnet, inviter det ut på aking eller en tur i skogen, og prøv å gi de barna man tror ikke har det bra en god opplevelse i jula, oppfordrer Eriksrud.

Viktig med åpen dialog

Jensens oppfordring til de voksne er å ha en åpen dialog med barna, og sammen finne ut hvor grensen går. Hun ber voksne spørre barna hvordan de har det når de voksne drikker.

I dag har hun et ganske godt forhold til familiemedlemmet som drakk da hun var liten.

– Vi har et forholdsvis godt forhold, vi har det. Det går på at jeg har blitt trygg i meg selv også. Jeg har satt grenser selv, med tanke på når nok er nok for meg. Så det er bra, sier hun.

Jensen jobber i dag med å hjelpe andre som opplever noe lignende det hun gjorde.