Liverpool-kjenner: – Tror intervjuet er designet for å gi ham ny kontrakt

Mohamed Salah har vært en av Liverpools desidert viktigste spillere siden han kom til klubben sommeren 2017, men nå verserer det flere rykter om at egypteren er misfornøyd med tilværelsen på Anfield.

I et intervju gjort med den spanske avisen AS i forrige uke sa Salah blant annet følgende da han fikk spørsmål om sin framtid i klubben.

– Det er vanskelig å si, men det jeg kan si er at alt ligger i klubbens hender nå.

Uttalelsene har fått mange til å undre på om Liverpool-stjernen nå ønsker seg bort fra klubben. Liverpool-kjenner, og journalist i anerkjente The Athletic, James Pearce, sier til TV 2 at han ser på situasjonen som uvanlig.

James Pearce er blant journalistene som følger Liverpool tettest. Foto: TV 2

– Sånn som situasjonen er med covid-19 for øyeblikket, er det svært vanskelig for skrivende presse å få intervjuer med Premier League-spillere. I tillegg er Salah en som sjeldent snakker til media. Det er uvanlig for ham. Det må være en grunn til at han og agenten bestemte seg for å gjøre det, konkluderer Pearce.

Tror Team Salah har en plan

Pearce, som har fulgt Liverpool i en mannsalder og som kjenner klubben godt, tror derimot ikke at en overgang er på trappene.

– Jeg tror intervjuet er designet for å gi han en ny kontrakt i Liverpool. Han har 2,5 år igjen av sin nåværende kontrakt, og agenten prøver nok å få til en mer lukrativ avtale. Jeg har i alle fall ingen informasjon som tilsier at han ønsker seg bort, forklarer han.

– Salahs kommentarer er merkelige

Men til tross for at Pearce føler seg trygg på at Salah blir å se på Anfield i overskuelig framtid, fikk ryktene om hans misnøye nylig vann på mølla.

Salahs gode venn og tidligere landslagsspiller for Egypt, Mohamed Aboutrika, gjorde et intervju med beIN Sports tidligere denne uken.

Mohamed Aboutrika har en stor stjerne i Egypt. Foto: Rebecca Blackwell

– Jeg vet at Salah er misfornøyd i Liverpool. Han har fortalt meg grunnene til at han ikke er fornøyd, men dette er hemmeligheter som jeg ikke kan snakke om i offentligheten, hevdet Aboutrika i et intervju med beIN Sports.

Noe av misnøyen skal handle om at Salah ikke ble valgt som kaptein i Liverpools Champions League-møte med Midtjylland tidligere i høst.

Spilleren selv har også uttalt til spanske AS at han ble «veldig skuffet» da bindet gikk til Trent Alexander-Arnold i det nevnte oppgjøret.

Det får Pearce til å riste oppgitt på hodet.

– Det slo meg aldri at han burde være kaptein den kvelden. Det var en helt ubetydelig kamp. Samtidig vet vi alle hva klubben betyr for Trent og med så mange spillere ute ga det fullstendig mening at han skulle få den æren, sier Pearce og fortsetter:

– Jeg sliter med å tro at han tok seg nær av det. Det er rart at dette er noe som ble tatt opp i intervjuet, og Salahs kommentarer er merkelige. Jeg tror dette er noe som er arrangert av agenten, for dette er ikke spørsmål en reporter normalt ville ha stilt.

Den lokale stjernespilleren Trent Alexander-Arnold fikk kapteinsbindet da Jordan Henderson satt på benken mot Midtjylland. Foto: Henning Bagger

Tviler på overgang, men ...

Pearce står fast på han tror det hele er en taktikk for å skaffe spilleren en ny kontrakt på Anfield. Han tviler derimot på at klubben vil imøtekomme egypterens ønske med det første.

– Jeg er sikker på at Liverpool vil se på mulighetene for å forlenge, men man må også se det i perspektiv av pandemien. Han har 2,5 år igjen av kontrakten og jeg ville blitt overrasket om Liverpool stresser med det nå, sier Pearce.

Videre mener han at klubben også nærmer seg et tidspunkt der de må vurdere framtiden til sin dødelige fronttrio: Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané.

Liverpools fronttrio regnes som en av verdens dødeligste. Foto: Geoff Caddick

– Jeg har ingen mistanke om at Liverpool vurderer å selge Salah, men de må ta en avgjørelse angående alle de tre på topp i løpet av de kommende årene. De er alle omtrent like gamle, så de må tenke på fremtiden, mener Pearce.

Salah og Mané er begge 28 år gamle, mens angrepsmakker Firmino er 29 år.

Ifølge Pearce har Liverpool en politikk om ikke å tilby langtidskontrakter til spillere etter fylte 30 år, men han tror likevel at angrepstrioen blir værende på Anfield en stund til.

– På et tidspunkt må de kanskje vurdere å selge i alle fall én av dem og investere i framtiden. Men for øyeblikket er det nok ikke et tema.

Tror Wijnaldum drar

En som derimot virker å være ferdig i klubben, er midtbaneeleganten Georginio Wijnaldum.

30-åringens kontrakt med Liverpool går ut i juni 2021, noe som gjør at han står fritt til å forhandle med andre klubber i januar.

Georginio Wijnaldums dager i Liverpool kan snart være talte. Foto: Jon Super

– Den informasjonen jeg har fått sier at han ønsker en kontrakt på tre eller fire år, men Liverpool ønsker ikke en så lang avtale. Han har hatt den samme kontrakten siden han kom fra Newcastle, og det er stor avstand mellom hva han ønsker og hva klubben ønsker å tilby. Det ser for øyeblikket ut til at han vil dra videre, sier Pearce, som samtidig innrømmer at det ville vært skuffende å se favoritten forlate Anfield.

– Det spørs om Liverpool er villig til å gjøre et unntak for Wijnaldum, ettersom han spiller så bra. De ønsker nok ikke å miste ham gratis, og jeg håper virkelig de finner en løsning. Historien viser derimot at når en spiller i den alderen nærmer seg slutten på kontrakten, forsvinner han gratis, avslutter Pearce.