Bildet fra Oldedalen havnet hos Trump og Biden

Erna Solberg skriver 700 julekort som sendes til statsledere verden rundt. Helseplager og dårlig søvn er bakgrunnen for bildet, der hobbyfotografen fanget den blå stemningen som statsministeren falt for.

Et bildet sier mer enn tusen ord heter det, men bak et bilde ligger det ofte også en historie. Når statsminister Erna Solberg skal velge motiv for julekortet hun sender før jul, så utlyser statsministeren en fotokonkurranse. Det trekkes et fylke som julebildet skal komme fra, og denne gangen trakk Solberg ut Vestland fylke.

VESTLAND: Erna Solberg utlyste en fotokonkurranse da hun skulle velge bilde til årets julekort. I år trakk hun ut Vestland fylke. Foto: Roger Holmsen / Statsministerens kontor

Det var statsministeren selv som plukket ut vinnerbildet. Selv om mange forbinder fargen rødt med jul, var det kanskje ikke uventet en annen farge høyre politikeren falt for ved bildet.

– Det har en slik fin blå stemning. Jeg syns det har en slik fin blåtime og julestemning, sier en fornøyd Erna Solberg.

Hobbyfotograf Bjarte Haugen som tok bildet sendte inn tre bilder, og hadde hele to bilder med i finalen. Av flere hundre deltagere, var det et bilde fra Oldedalen som trakk det lengste strået. Likevel var han overrasket over at det var nettopp dette bildet som ble valgt.

– Jeg hadde egentlig ikke forventet at det var dette som skulle nå opp. Men smaken er jo så ulik, sier Haugen.

MØTE: Bjarte Haugen fra Olden vant statsministerens egen fotokonkurranse, og bildet hans fikk pryde julekortet til Erna Solberg. Foto: Arvid Samland / Statsministerens kontor

Blå stemning

Som vinner av fotokonkurransen fikk Bjarte Haugen møte statsministeren, og der fikk han forklaringen på hvorfor bildet hans ble valgt.

– Hun sa at det var så rolig og fredfullt. Også var det julestemning og den blåfargen, sa hun. Blått og Erna er vel som hånd i hanske, så det var innertier, sier Bjarte Haugen mens han ler.

OLDEDALEN: Det er spesielt Oldedalen og månelys som inspirerer Bjarte Haugen til å ta bilder.. Foto: Bjarte Haugen

Han har vært en ivrig hobbyfotograf i flere år, og har lagt sin elsk på bilder tatt om natta. En komplisert helsesituasjon med utskiftede ledd og revmatisme, har gitt mange søvnløse netter. Men istedenfor å ligge og ergre seg over dette, drar Bjarte ut om natta og tar bilder.

– Da setter jeg meg i bilen med godt oppvarmet sete, og kjører på jakt etter gode motiv. Jeg har en forkjærlighet for månen. Det er ikke månen i seg selv som er så interessant, men lyset fra den som gir fantastiske bilder, forklarer den ivrige hobbyfotografen.

Trump og Biden

Da han fikk møte Erna Solberg tidligere i høst var han interessert i å få vite hvem som skulle få julekortet fra stasministeren. Spesielt interessert var han i få vite hvem av Donald Trump og Joe Biden, som skulle få julekortet fra Oldedalen.

– Det spurte jeg spesifikt Erna om. Da svarte hun til meg at jeg tror jeg sender ett til hver, forteller Haugen.

Han innrømmer at det er stor stas at bildet nå blir sendt verden rundt, til en ganske eksklusiv samling mennesker.

– Der er ganske surrealistisk! Jeg hadde kanskje håpet at det skulle bli fred og litt roligere tilstander nede i USA nå når "Trumpen" fikk kort fra Oldendalen. Men det ser ikke ut til at det hjelper så mye, flirer Bjarte Haugen.

HOBBYFOTOGRAF: Bildet som Bjarte Haugen tok sist jul går nå verden rundt, til en eksklusiv samling julekort mottakere. Foto: Frode Sunde / TV 2

700 julekort

Statsminister Erna Solberg innrømmer at det går ganske mange kvelder i førjulstiden med å skrive julekort til statsledere og andre folk hun har møtt i løpet av året.

– Jeg tror jeg regner ut at jeg skriver mellom 600 og 700 julekort. Og jeg pleier å skrive litt i de også, så det tar litt tid, forteller Erna Solberg.

PERSONLIG: Bjarte Haugen mottok personlig hilsen fra statsminister Erna Solberg i posten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Men julekortet med personlige hilsener havnet ikke bare på kontoret til prominente statsledere. Statsministeren med forkjærlighet for vinterbilder med blåstemning, fikk også postet en personlig hilsen som akkurat rakk hjem til Olden før jul.

– Det blir ikke så mye mer personlig enn "Kjære Bjarte", smiler en tydelig stolt Bjarte Haugen.

Han innrømmer at det er stort å få hilsen fra landets leder, og er glad for å kunne få vise frem hjembyda.

– Ja, det er stort. Det er den fineste bygden på moder jord! Det er det ikke tvil om, avslutter julekort fotografen.