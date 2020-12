Medier: – Liverpool tilbyr Salah ny, lukrativ kontrakt

Flere engelske aviser skriver onsdag at Liverpool vil tilby Mohamed Salah en ny og forbedret kontrakt.

Liverpool-stjernens nåværende kontrakt går ut i 2023, og storscoreren tjener for øyeblikket omlag to millioner kroner i uken på Anfield. Neil Jones skriver hos Goal.com at Salah vil bli tilbudt en betydelig lønnsøkning i det nye kontraktstilbudet fra Liverpool.

VIL BEHOLDE SALAH: Jürgen Klopp ønsker å beholde Salah på Anfield. Foto: Phil Noble

Foreløpig er lengden på det nye kontraktstilbudet fra Liverpool ikke kjent.

– For Salahs del, som blir 29 år neste sommer, vil den nye kontrakten trolig bli den siste han skriver under på i sin karriere på toppnivå, påpeker Neil Jones.

Skriveriene om Salahs nye kontrakt kommer i kjølvannet av at egypterens tidligere lagkamerat, Mohamed Aboutrika, nylig uttalte at Liverpool-stjernen var misfornøyd med situasjonen på Anfield.

– Jeg vet at Salah er misfornøyd i Liverpool. Han har fortalt meg grunnene til at han ikke er fornøyd, men dette er hemmeligheter som jeg ikke kan snakke om i offentligheten, hevdet Aboutrika i intervjuet med beIN Sports.

Omtrent samtidig nektet Salah å utelukke en overgang til Barcelona eller Real Madrid i et intervju med spanske AS. Men om han nå setter navnetrekket sitt på en ny kontrakt med Premier League-lederne, kan ting tyde på at uttalelsene kom for å legge press på Liverpool med tanke på å få et nytt kontraktsforslag på bordet.

Mohamed Salah har vært blant verdens beste spillere etter overgangen til Liverpool fra Roma i 2017. Han har vært en av hovedfaktorene bak Jürgen Klopps suksess i storklubben.

Egypteren har scoret 110 mål og levert 45 målgivende pasninger på sine 173 Liverpool-kamper hittil, inkludert 16 mål på 21 kamper så langt denne sesongen.