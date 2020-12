Snakker ut om lekket sextape

GOD KVELD NORGE (TV 2): Etter at videoen nådde allmennheten, har ingen av de to kommentert saken. Frem til nå.

De siste ukene har en video som viser Jay Alvarrez (25) og den russiske modellen Sveta Bilyalova (31) ha sex, florert på internett.

Spesielt mye oppmerksomhet har blitt viet til en type kokosnøttolje som ble brukt i videoen. Dette førte til at «coconut oil» lenge trendet på det sosiale mediet TikTok.

Spekulasjonene har vært mange; Er den lekket med vilje? Er det reklame? Er det hevn mot Alvarrez' tidligere kjæreste Alexis Ren? Hvem har filmet den?

Åpner opp om videoen

Etter at videoen nådde allmennheten, har ingen av de to kommentert saken. Frem til nå.

Nylig la Bilyalova nemlig ut en video på Youtube der hun forklarer at hun ønsker å fortelle sannheten. Videoen er nå fjernet, på grunnlag av brudd på brukervilkårene.

Ifølge 730 skal hun i videoen ha hevdet å ha blitt presset for penger fra en anonym person, som skal ha truet med å lekke sex tape-snutten.

Da hun henvendte seg til Alvarrez om dette, følte hun at han løy. Nå anklager hun ham for selv å ha publisert videoen på Pornhub.

Hun mener han gjorde det av tre grunner; oppmerksomhet, penger og hevn mot ekskjæresten, som skrev på Twitter at han hadde liten penis etter at de slo opp.

I Youtube-videoen skal hun også ha vist frem meldinger som angivelig Alvarrez har sendt henne, der han skal ha truet med å lekke videoen dersom hun ikke ringer ham.

Hevder Alvarrez ønsket å lage filmen

Ifølge Bilyalova skal det ha vært Alvarrez sitt initativ å filme at de to hadde sex, men at hun ikke var med på det. Hun forteller at da hun senere ønsket å slå opp med han, truet han med å lekke videoen.

I tillegg sier hun at Alvarrez ved flere anledninger skal ha vist videoen til andre.

I Youtube-videoen skal hun blant annet ha sagt;

«Alt Jay vil ha er oppmerksomhet, penger og at folk skal se at penisen hans ikke er liten. (...) Jeg ønsker ikke å snakke dritt om ham, men Jay, hvis du ser dette: Jeg synes synd på deg, og jeg håper at ting vil bli bedre for deg i fremtiden. Du kan ikke behandle folk sånn som dette».

Frykter det kommer flere videoer

Den russiske influenseren forteller at hun og Alvarrez har laget totalt tre videoer av den intime typen. Derfor går hun ut allerede nå og advarer om at det kanskje vil komme to til.

Hun forteller at hun ikke er flau over videoene, og sier «hvem har vel ikke sex?».

Videre sier hun at hun ønsket å fortelle sin side av saken, men at hun fra nå av ikke kommer til å kommentere saken ytterligere.

Youtube-videoen hennes ble fjernet fordi Alvarrez mente at hun kom med opplysninger om ham som brøt med personvernet. Da la hun ut en post på Instagram, der hun takket for støtten.

Risikerer fengsel

Bilyalova sier hun er sjokkert over hvor mange jenter som har henvendt seg til henne og fortalt om lignende opplevelser. Nå advarer hun andre mot å lage lignende innhold.

Hun råder også til å gjemme ansiktet sitt, dersom man lager intime videoer eller bilder.

Modellen mener Alvarrez har krenket privatlivet hennes, og dersom hun velger å saksøke ham, kan det få konsekvenser. Ifølge lovverket i California vil kan man få seks måneders fengsel dersom man blir dømt for «hevnporno».

Alvarrez har ikke uttalt seg om saken.