Veteranen om Frisk-suksessen: – Det er bedre enn noe annet jeg har vært med på

Frisk Asker flyr høyt i Fjordkraft-ligaen. Etter tirsdagens seier leder klubben serien med åtte poeng, i tillegg til at man har en kamp mindre spilt enn Storhamar på andreplass.

Det gir Frisk-veteran Anders Bastiansen gode grunner til å smile.

– Vi har bra flyt for tiden. Det er veldig gøy. Det var ikke mange som tippet at vi skulle gjøre det så bra, så da er det enda morsommere å ligge der vi gjør, sier 40-åringen til TV 2 Sporten.

– Det er nok det beste Frisk-laget jeg har spilt for så langt. Vi var veldig gode det året vi vant også, men harmonien og balansen i laget er bedre enn noe annet jeg har vært med på.

Og Bastiansen har vært med på en del. Hockeyspilleren debuterte for Frisk så tidlig som i 1996/97-sesongen og var i klubben frem til 2004. Etter flere utenlandseventyr i Sverige og Østerrike, returnerte Bastiansen til moderklubben i 2015.

– Jeg har følt tidligere at vi har hatt større bredde, men mange har tatt steg i riktig retning i år. Det er kommet opp unge spillere som har tatt steg. Også har vi flere spillere mellom 20 og 30 år som også har klart å utvikle seg bra. Vi har vært flinke til at vi unner hverandre suksess, sier mannen som står med 116 landskamper for Norge.

– Vi har fire rekker som fungerer veldig bra. Alle kan være med å avgjøre en kamp. Det har ført til at mange kamper har bikket i vår favør, vi er ikke avhengig av at alle har dagen, for alle rekkene kan score mål.

– Er du overrasket over hvor bra sesongstarten har vært?

– Jeg tror ikke det var så mange av oss som tenkte at vi skulle ligge i toppen, men at det kunne skje, det håpte vi på.

– Hva er ambisjonene nå?

– Det har vi ikke tenkt så mye på egentlig. Ligger man på toppen, så vil man selvsagt prøve å vinne. Men det finnes mange bra lag bak oss nå. Vi har avgjort mange jevne kamper. Vi vet også at vi kommer til å tape kamper. Ligaen er veldig jevn og det er mange lag som har fått med ekstra spillere pga. korona-situasjonen. Det er en veldig bra liga nå, med et bra produkt, sier Bastiansen.

– Aldri helt vant til det

Frisk vant sluttspillet i 2019, men man må helt tilbake til 2007/08 for å finne forrige gang klubben vant grunnspillet.

– Det er synd ikke flere får oppleve kampene nå. Man blir aldri helt vant til å spille uten publikum. Man må finne andre måter å motivere seg på.

Frisk-troppen har nå noen dagers treningsfri før forberedelsene til kampen mot Vålerenga 28. desember.

– Julen er litt annerledes utenfor i år, men på isen blir det egentlig det samme. Hockey har vært livet mitt siden jeg var 16 år.

Nå har Bastiansen bikket 40, men veteranen er fortsatt veldig motivert.

– Man blir jo ikke yngre, men jeg skal ikke klage. Kroppen og formen er fin. Det er vanskelig å svare på hvor lenge jeg kommer til å spille. Jeg har trodd tre ganger på rad nå at den kontrakten jeg skrev ville bli min siste, så ble det ikke det likevel.

– Jeg syns det er veldig gøy å spille hockey. Det å sitte i en garderobe der man kan prate og ha det hyggelig. Jeg har ikke lyst til å slutte med det, sier Bastiansen.