Alenefaren Luca (43) adopterte jenta ingen ville ha: – Hun er helt perfekt

Etter et samlivsbrudd med sin mannlige kjæreste, slo Luca Trapanese fra seg tanken om at han noensinne kunne bli pappa.

STOLT PAPPA: Luca Trapanese holder lille Alba et par måneder etter at han fikk henne hjem. Foto: Luca Trapanese

I hjemlandet Italia er det svært strenge adopsjonsregler, og det er sjeldent at single personer får adoptere.

Trapanese ble fortalt at «menn som ham» bare kunne adoptere et barn dersom det var funksjonshemmet, vanskeligstilt eller hadde atferdsproblemer.

– Det syntes jeg var helt greit, har han fortalt til BBC.

Helt siden han var 14 år gammel, har han jobbet for vanskeligstilte barn.

Samtidig som han drømte om å bli pappa, grunnla han i 2007 en ideell organisasjon som jobber for å gi vanskeligstilte mennesker mulighet til å sosialisere seg, dyrke sine talenter og integreres i samfunnet.

Fikk drømmetelefonen

Sommeren 2017 gikk endelig Trapaneses drøm i oppfyllelse, da han ble spurt om han ønsket å bli fosterfar til 30 dager gamle Alba.

Han fikk beskjed om at han kunne få være fosterfaren hennes mens barnevernet lette etter det de kalte en «komplett familie» som kunne adoptere henne.

NYBAKT PAPPA: Alba og Luca tar seg en hvil i parken i 2017. Foto: Luca Trapanese

Helt siden Alba ble født og forlatt, hadde myndighetene forsøkt å få hele 20 familier til å adoptere henne, men alle sa nei.

– Hun ble forlatt på sykehuset etter at hun ble født. Ingen ville ha henne fordi hun hadde Downs syndrom, sier Trapanese til «Good Morning America».

Etter at han nylig fortalte om adopsjonen i det populære programmet, har den hjertevarme historien gått viralt.

– Da jeg holdt henne i armene mine, ble jeg overveldet av lykke. Det føltes umiddelbart som om hun var datteren min, sier han.

Det at Trapanese fikk være fosterfar for Alba, vakte ifølge BBC stor oppsikt i Italia.

Dette var trolig første gang at en homofil, katolsk og singel mann fikk bli fosterfar i landet.

Barnevernet prøvde hardt, men fant ingen «komplett» familie som kunne adoptere Alba.



Ett år senere fikk Trapanese derfor lov til å adoptere jenta han var blitt så glad i.

Viser farskjærligheten

På Instagram har Trapanese over 300.000 følgere, hvor han forteller om livet sitt som alenefar for Alba.

«Jeg er en singel far som er forelsket i datteren sin,» skriver han på siden sin.

TETT I TETT: Luca og Alba sammen hjemme i Napoli. Foto: Luca Trapanese

– Det er helt nødvendig å vise andre at Alba, og andre som Alba, må bli sett på som mennesker som er akkurat som alle andre, sier han til «Good Morning America».

Han sier at det er viktig for ham å understreke at Alba aldri var noe andrevalg da han adopterte henne.

– Hun er helt perfekt, sier han i programmet.