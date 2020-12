Lavt blodsukker, CIA og hjemmebrent – dette er Russlands villeste konspirasjonsteorier om forgiftningen

Russiske medier har kommet med over 170 ulike bortforklaringer om forgiftningen av Aleksej Navalnyj.

Leger ved Charité-sykehuset i Berlin har i en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet publisert beviser for at den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj (44) ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Legene som behandlet 44-åringen offentliggjør også informasjon om hans fysiske reaksjon på injeksjoner, CT-skanning, MRI og annen behandling.

Navalnyj fremholder at det var en gruppe russiske agenter som forgiftet ham, etter ordre fra Russlands president Vladimir Putin.

15. september postet Navalnyj en selfie fra sykesenga i Berlin. Foto: AFP/NTB

Den amerikanske TV-stasjonen CNN, det tyske magasinet Der Spiegel, nettstedet Bellingcat og det russiske nettstedet The Insider samarbeidet i granskingen som har vakt internasjonal oppsikt.

Ved å gjennomgå telefondata og andre offentlig tilgjengelige dokumenter klarte granskerne å identifisere åtte offiserer i en FSB-spesialenhet som var involvert i forgiftningen.

Rundlurte FSB-ansatt

Denne uken offentliggjorde Navalnyj en video som viser hvordan han rundlurte en ansatt i den russiske sikkerhetstjenesten FSB til å innrømme at det var de som sto bak attentatet mot ham.

Videoen må fortone seg som svært pinlig for russiske myndigheter, ettersom den FSB-ansatte røper svært sensitive detaljer på en usikret linje til Navalnyj, som hevdet at han var mannens overordnede.

– Hoder vil rulle, skriver Mark Galeotti, en av verdens fremste eksperter på russisk etterretning, i The Spectator.

FSB har kalt Navalnyjs telefonoppringning for en «provokasjon», satt i scene i nært samarbeid med vestlig etterretning «for å diskreditere FSB».

De betegner også videoopptaket av samtalen som en forfalskning.

Regimekritikeren ble forgiftet ved to anledninger før han ble alvorlig syk 20. august. De to første gangene skal giftdosene ha vært for små.

Forskere ved laboratorier i Tyskland, Sverige og Frankrike har uavhengig av hverandre påvist at Navalnyj ble forgiftet med nervegiften som Russland har utviklet og lagret.

Novitsjok er en fjerdegenerasjons nervegift som ble utviklet mot slutten av den kalde krigen, da Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr.

– To uavhengige laboratorier i Frankrike og Sverige og spesiallaboratoriet til det tyske forsvaret bekreftet at det var novitsjok på og i kroppen min, skrev Navalnyj i sitt første blogginnlegg siden innleggelsen.

44-åringen overlevde fordi flyet han var om bord i nødlandet i Omsk, der han raskt fikk legebehandling.

En russisk aktivist holder frem underbukser med påskriften «novitsjok» i St. Petersburg. Foto: Anton Vaganov/Reuters/NTB

Gift i underbuksene

I samarbeid med Bellingcat ringte Navalnyj selv og utga seg for å være en medarbeider av FSB-sjefen som skulle lage en rapport om hvorfor attentatet mislyktes.

En mann identifisert som Konstantin Kudrjavtsev svarte på spørsmålene han fikk. Under den 49 minutter lange samtalen fortalte mannen at giften var skjult på innsiden av Navalnyjs underbukser.

Kudrjavtsev bekreftet videre at FSB organiserte giftangrepet, og at forberedelsene hadde foregått i flere år.

Navalnyjs egen oppsummering av Russlands forsøk på å drepe ham hadde onsdag over 16,6 millioner visninger på Youtube.

Myndighetene i Russland har tidligere hardnakket avvist anklagene.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har avfeid medieoppslagene, mens Putins talsperson Dmitri Peskov hevder at Navalnyj lider av forfølgelsesvanvidd.

President Vladimir Putin har gjentatte ganger etterlyst at Tyskland skal offentliggjøre beviser for at de står bak.

I en syrlig kommentar på Facebook sier Navalnyj at det viktigste nå som den medisinske informasjonen er offentliggjort, er at Putin er lettet.

176 tilfeller av desinformasjon

Et EU-organ som overvåker desinformasjon opplyser at russiske medier siden august har lansert en lang rekke forklaringer om hva som egentlig skjedde med Navalnyj.

Det er registrert hele 176 tilfeller av desinformasjon og konspirasjonsteorier i databasen til East Stratcom Task Force.

Her er noen av dem: