Hedenstad ferdig i RBK

Vegar Eggen Hedenstad har spilt sin siste kamp for Rosenborg - på vei til Tyrkia.

Klubben bekrefter på sine hjemmesider at Hedenstad forlater Rosenborg.

Etter det TV 2 erfarer er Hedenstad på vei til tyrkisk fotball. Ifølge TV 2s informasjon skal det dreie seg om den nyopprykkede klubben Fatih Karagümrük.

Forsvarsspilleren ender dermed på 148 kamper for trønderne etter fire år i klubben.

29-åringen, som står med fire A-landskamper for Norge, kom til Rosenborg i 2017. Han har tidligere spilt for St. Pauli, Eintracht Braunschweig, Freiburg og Stabæk.

– Det er litt spesielt at det er over. Det har vært fire fine år selv om det resultatmessig ikke har vært helt topp de to siste sesongene, sier Hedenstad til RBK.no.

– Jeg vil takke Vegar for strålende bidrag både som spiller på banen, men også som et veldig godt forbilde utenom banen. I sin tid i klubben har han bidratt til to seriegull, ett cupgull og tre gruppespill i Europa League. Vi i Rosenborg setter stor pris på tiden hans i klubben og ønsker han lykke til videre i karrieren, sier sportslig leder Micke Dorsin.

Dermed fortsetter Rosenborg å slanke stallen. Tidligere i uken ble det klart at også Tore Reginiussen er ferdig i klubben. Trønderne sikret i går Europacup-spill etter 0-0 borte mot Sandefjord.