Solskjær roser Pogbas holdninger: – Han har ambisjoner og vil ha suksess

Tidligere denne måneden skapte uttalelsene til Paul Pogbas superagent Mino Raiola voldsom oppmerksomhet. Raiola uttalte nemlig at Pogba ikke trives i Manchester United, og at franskmannen måtte bytte klubb.

Ole Gunnar Solskjær slo senere tilbake mot Raiola og minnet agenten om at Manchester United står sammen som et lag.

I et nytt intervju med ESPN i forkant av onsdagens ligacupmatch mot Everton roser Solskjær nå Pogbas holdninger.

– Paul har vært ute en stund, men han vil vinne troféer og har vist en veldig god holdning i trening og kamper. Han har ambisjoner og vil ha suksess, som mange andre spillere her i klubben, sier han i et videointervju med ESPN.

Utelukker ikke at spillere kan forsvinne

Solskjær mener imidlertid ikke Pogba er den eneste som har imponert med sine holdninger de siste kampene.

– Jeg vil si hele troppen har imponert meg med sin holdning og vilje de siste kampene, poengterer han.

Manchester Uniteds norske manager er klar på at klubben skal kjempe om troféer denne sesongen. Han utelukker samtidig ikke at en del spillere kan forsvinne ut dørene fra Old Trafford på sikt, men nevner ikke navn.

– Selvsagt er det opp til oss å vinne troféer, så får vi se hvem som vil være en del av laget som går fremover, sier han kryptisk.

Gir Solskjær midler til nye spillere

Manchester United-direktør Ed Woodward ga Solskjær nylig sin fulle støtte, og lovet nordmannen midler til nye spillere i jakten på troféer den kommende sesongen.

– Siden sommeren 2019 har vi brukt over to milliarder kroner på nye tilvekster til stallen – mer enn noen andre av de store klubbene i Europa. Vi vil fortsette å støtte planen til Ole med en langsiktig plan for nye rekrutteringer, med sommervinduet i fokus, sa Woodward nylig i et videomøte med Manchester United-supportere, ifølge The Daily Mirror.

Listen over nye spillere som kan være på vei til Manchester United i 2021 er lang. Den inneholder navn som Jadon Sancho, Jack Grealish, Renato Sanches, Dayot Upamecano, Kieran Trippier og Ben White – skal en tro engelske tabloider.