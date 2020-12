Kraftig økning i antallet som ber om julehjelp på Finn – men ett annet tall stiger enda kraftigere

«To dager igjen til jul», «Hjelpe en alenemor med 2 barn i en vanskelig tid» og «Familie med 5 små trenger sårt hjulehjelp» er blant titlene på de drøyt 435 annonsene der folk ber om julehjelp som ligger ute på Finn.no nå.

Der bes det om alt fra noen å feire jul sammen med, å få støtte til å kjøpe inn julemat, samt hjelp/donasjoner slik at barna kan få julegaver. Ifølge Bufdir har barnefattigdommen i Norge tredoblet seg siden 2001. Rundt 110.800 barn i Norge lever i en familie som har vedvarende lav inntekt.

– For mange av de over hundre tusen barna som lever i fattigdom fra før, har det gått fra vondt til verre under koronapandemien, og vi er bekymret for barna, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, til TV 2.

– Gjennom vårt daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Noen mangler tilgang til klær og sko. I tillegg påvirkes relasjoner til familie og venner, skolehverdagen, barnas fysiske og psykiske helse, samt identitetsutviklingen, fortsetter hun.

Det eldste av innleggene som fortsatt ligger på Finn.no ble lagt ut på tampen av oktober, og det dukket fortsatt opp nye innlegg i høy hastighet lille julaften.

– Tveegget sverd

Men selv om økningen fra i fjor er stor, på nær 62 prosent i perioden november-21. desember sammenlignet med året før, er det ett annet tall som har skutt i været enda kraftigere: tallet på dem som ønsker å gi bort noe.

Det tallet har økt med elleville 671 prosent fra i fjor. Lille julaften ligger det ute annonser der folk oppgir at de vil gi bort alt fra klær til bøker og juletrær.

– Det er utrolig positivt å se den givergleden i befolkningen. Samtidig er det trist å se at så mange trenger hjelp, så dette er et tveegget sverd, sier produktdirektør Kathrine Opshaug Bakke hos Finn Torget til TV 2.

Dette er fjerde året Finn lar folk legge ut juleønsker og -tilbud. Bakke forteller at selv om folk trolig kjenner tjenesten bedre enn før, er ikke dette alene nok til å forklare økningen:

– Mange har fått øynene opp for at dette er et vanskelig år for mange, og folks situasjon er blitt viet mye oppmerksomhet i media. Mange har også bekjente som er eller har vært permitterte eller i andre situasjoner. Én endring vi ser i samfunnet er at folk er mer obs på dem som har det vanskelig, og samtidig tror jeg det er mer aksept for å be om hjelp, sier hun.

Produktdirektøren tror også at en annen ting spiller inn:

– Flere også sitter godt økonomisk i det nå, med lavere boligrente, gunstige lån og trygge jobber. Flere som har mye kjenner nok på at de ønsker å gi til noen som ikke har det slik i år, sier hun.

Økt pågang

Kirkens bymisjon opplyser om at også de opplever økt pågang i år fra dem som trenger støtte til mat og gaver inn mot jul.

BEKYMRET: Generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens bymisjon. Foto: Torstein Ihle

– Vi er ekstra bekymret for de som nå kjenner på fattigdom for første gang, og ikke bare i jula. Hvordan går det med barna og foreldrene etter jula - i hverdagen, og inn mot sommerferien? undrer generalsekretær Hvambsal.

I Drammen har organisasjonen merket en økning på 20 prosent når det kommer til familier som tar kontakt for støtte til julegaver og mat.

– Mange av de som ber om slik hjelp har ikke spurt om det tidligere, sier Hvambsal.

Fjernet filtreringsmulighet

Da TV 2 søkte gjennom Finn-annonsene lille julaften gjaldt flere av dem folk som inviterte ensomme hjem til seg på julaften. Dette har tidligere år vært en egen kategori hos Finn, men ikke i år:

– Det er fint å se at det finnes mye omtanke for andre i år også, men å invitere folk hjem til seg innebærer en viss smitterisiko, og det er opp til hver enkelt å ta en beslutning her, sier Bakke.

I år har Finn valgt å tone ned denne muligheten, som tidligere år har vært mulig å filtrere på. Den funksjonen er nå fjernet som følge av pandemien.

– Det viktigste er at folk har en samlet og god vurdering av hva som blir riktig for dem. Flere veldedige organisasjoner som tilbyr julefeiring har ikke avlyst dem i år, men gjør det på en annen måte, sier Bakke.