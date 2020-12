Sogneprest siktet for drap – kona Maria er sporløst forsvunnet

Til tross for omfattende leteaksjoner er det ingen som har sett 43 år gamle Maria From Jakobsen siden hun sporløst forsvant for snart to måneder siden.

26. oktober forlot hun sitt hjem i Fredrikssund i Danmark. Med seg hadde hun kun en liten veske med klær og noen kontanter. Mobilen, bankkortet og pcen lå igjen hjemme.

Da ingen hørte eller så noe mer til Maria den dagen ble hun etter hvert meldt savnet, skriver danske TV 2.

Etter flere uker med etterforskning har politiet i Nordsjælland siktet Marias ektemann Thomas Gotthard for drap.

PREST: Thomas Gotthard er sogneprest. Foto: Nordsjællands Politi

Flere mistenkelige forhold

Gotthard jobber til vanlig som sogneprest, men har sittet varetektsfengslet siden november.

– Han er siktet for å ha drept sin kone Maria. Vi har funnet en rekke mistenkelige forhold etter avhør med både vitner og den siktede, sier visepolitiinspektør Lau Lauritzen til danske TV 2.

Forrige uke offentliggjorde politiet i Nordsjælland flere bilder av Gotthard og ba publikum om tips. Politiet vil ha hjelp til å kartlegge prestens bevegelser dagen Maria forsvant og i perioden før og etter forsvinningen.

– Dette er en sak vi behandler med stort alvor. Jeg håper at de som har opplysninger som kan hjelpe oss videre i etterforskningen tar kontakt, sier Lauritzen.

INGEN FORKLARING: Gotthard har ingen forklaring på hva han gjorde den dagen Maria forsvant. Foto: Nordsjællands Politi

Googlet havdybde og rensemidler

Samme dag som Maria forsvant gjorde Gotthard en rekke mistenkelige søk på internett. Han søkte blant annet på havdybde, oljetønner, selvmord, forsvinning og rensemidler.

Det ble også funnet betydelige mengder etsende kjemikalier hjemme hos presten. Danske TV 2 skriver at dette er et av politiets sentrale bevis i saken.

I rettsdokumenter kommer det frem at politiet mener Gotthard har prøvd å finne ut av hvordan man kvitter seg med et lik.

Den siktede skal også ha kjørt til et område i Brønshøj der Marias bil ble funnet noen dager etter at hun forsvant. Gottland har ikke kunnet forklare hva han gjorde i dette området.

– Helt usedvanlig sak

Politiet har satt inn store ressurser for å etterforske saken, men sier at arbeidet har vært krevende.

– Jeg har aldri opplevd en sak som er såpass kompleks og har så mange lag. Det er en vanskelig sak å etterforske, og det tar tid. Men vi gjør alt vi kan og har satt inn alle nødvendige ressurser, sier Lauritzen.

Politiet har gjort omfattende søk etter Maria, men har ikke funnet noen spor etter kvinnen. Ekstra Bladet skriver at politiet mandag denne uken søkte med over 20 likhunder.

– Det er helt avgjørende at vi finner henne, både for å finne ut hva som har skjedd og for å kunne ta personen som eventuelt står bak, sier Lauritzen.