Redningsaksjon ved Via ferrata for å hente ned turgåer

Politiet har iverksatt en redningsaksjon for å hente ned en person som har falt og skadet seg på Via ferrata-stien i Loen i Stryn.

Klokken 21.33 skrev politiet at de hadde iverksatt en redningsaksjon, da det var blitt meldt om en person som har falt og skadet seg på Via ferrata-stien, en klatresti som leder opp til toppen av det stupbratte fjellet Hoven.

– Det er ikke slik at han har falt langt. Dette handler mer om at han har ramlet, og at han nå ikke er i stand til å gå ned selv, sier operasjonsleder Eivind Hellesund.

Frivillige fra Røde Kors bistår politiet i redningsaksjonen.

Ifølge Hellesund har ulykken skjedd i nærheten av en bro som henger over et juv.

Et redningshelikopter har også søkt etter turgåeren, men ifølge politiet så er det ikke godt flyvær i området, og helikopteret står nå på bakken i Loen.

Noen Røde Kors-medlemmer tok gondolen til toppen av fjellet for å forsøke å ta seg ned til turgåeren til fots.

Klokken 22.38 skriver politiet på Twitter at Røde Kors nå har nådd turgåeren, som er ved bevissthet, men også kald og preget av smerter.

Politiet skriver videre at mannen må bæres ned på båre, slik været er nå.