Erling Braut Haaland tildelt Kniksens hederspris som tidenes yngste

Erling Braut Haaland (20) fortsetter å hanke inn utmerkelser for sitt fenomenale fotballår. Stjernespissen er 2020-vinner av Kniksens hederspris.

Jærbuen er den yngste noensinne som får norsk fotballs gjeveste pris. Tradisjonelt går den til personer langt eldre enn Haaland, men juryen mener det er få som har passet kriteriene bedre enn Borussia Dortmund-proffen.

Det var en overrasket og fornøyd Haaland som mottok hedersprisen i Qatar. Der har han trent den siste tiden etter en lårskade.

– Jeg hadde ingen anelse, faktisk. Det var en fin overraskelse. Den står høyt hos meg, og jeg er rett og slett stolt. Det er noe jeg som nordmann setter pris på. Det har vært et fint år, og dette er gratis motivasjon til å jobbe enda hardere og ta neste steg i karrieren, sa Haaland under Fotballfesten på Eurosport Norge.

God representant

Unggutten har hatt et spektakulært år. Siden overgangen til Dortmund i januar har han scoret 33 mål på 32 tellende klubbkamper. På veien har han slått flere rekorder, både i Bundesliga og Champions League.

– Styrets vurdering var at Haaland, tross sin unge alder, tilfredsstiller kriteriene i statuttene svært godt, og har over tid vært en usedvanlig god representant for norsk toppfotball, sier juryformann og styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball.

Søndag ble Haaland tildelt den norske gullballen, og for noen uker siden vant han Golden Boy-trofeet som Europa beste unge spiller i 2020.

Kniksens hederspris deles ut av Norsk Toppfotball. Den er oppkalt etter Brann-legenden Roald «Kniksen» Jensen.

På grunn av koronapandemien ble det ikke i år holdt en vanlig prisgalla. I stedet ble Fotballfesten sendt på TV i en komprimert utgave etter tirsdagens sesongavslutning i Eliteserien.

Siste ti vinnere av Kniksens hederspris:

* 2020: Erling Braut Haaland

* 2019: Bjarne Berntsen og Ingrid Hjelmseth

* 2018: Kjetil Rekdal

* 2017: Åge Hareide

* 2016: Daniel Berg Hestad

* 2015: Frode Johnsen

* 2014: Boye Skistad

* 2012: Nils Skutle

* 2011: Sigurd Rushfeldt

* 2010: Terje Hauge

Prisen ble ikke delt ut i 2013.

(©NTB)