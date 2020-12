Mathisen med tirade mot Start: – En oppvisning i elendig klubbdrift

Tirsdag kveld ble det klart at Start rykket ned til Obos-ligaen. Etter å ha tapt 4-0 mot Vålerenga samtidig som Mjøndalen knuste Aalesund var nedrykket et faktum.

Nedrykket fikk TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til å få utløp for følelsene sine rundt klubben. Han har over 100 kamper for klubben og er sønnen til den største Start-legenden av dem alle, Svein «Matta» Mathisen.

Nå har han fått nok av hvordan klubben styres.

– Det kommer til å bli stilt spørsmål ved hovedtrener Joey Hardarsson, men i mine øyne er ikke han hovedproblemet. Det største problemet i Start er hvordan klubben driftes. Hvor er den sterke daglige lederen? Hvor er den sterke styrelederen? Hvor er den sterke og synlige sportslige lederen? Hvor er «Mr. Start?» Jeg ser ingen som er ansiktet utad i en klubb, som egentlig burde klare å være en av de mest sjarmerende i Norge.

Det var under tirsdagens FotballXtra Mathisen valgte å holde en fem minutters tirade mot Start.

Se hele tiraden øverst!

– Måten Start har blitt drevet på de siste årene er en oppvisning i elendig klubbdrift. Alt som kunne blitt gjort feil er gjort feil. De har brukt over 100 millioner kroner. Nå rykker de ned for andre gang etter at disse gutta kom inn og tok over denne flotte klubben. Start er et trist skue.

– Jeg har ikke vært på Sør Arena på 6-8 måneder. Rett og slett fordi jeg ikke føler dette er min klubb eller mine folk lenger. Jeg føler meg heller ikke velkommen, sier Jesper Mathisen.

Les hva Starts daglige leder Christopher MacConnacher svarer på kritikken nederst i saken.

Langet ut mot agent

Også fotballagent Stig Lillejord fikk gjennomgå i tiraden. Grunnen til det er at bergenseren siden 18. mai har hatt en rolle i klubben ved å hjelpe dem med kontraktsforhandlinger og spilleroverganger.

– Innad i Start tror de at Stig Lillejord er løsningen på alt. At han har en fantastisk oversikt og et briljant nettverk. Det kan godt være at han har det, men jeg har ikke sett det på mange år. Derfor synes jeg det er helt feil at han skal sitte i klubben og ha en sentral rolle rundt disse spørsmålene, sier Mathisen.

En del av Lillejords jobb er å bidra med kunnskap inn mot forhandlinger av kontrakter og med sitt nettverk både internasjonalt og nasjonalt.

– Jeg har pratet med flere andre agenter som ikke gidder å ha spillerne sine i Start. Skal de da sitte og gi all informasjon om hvordan de forhandler og hva de krever til en annen agent? Dette kan jo gi Lillejord store fordeler senere. Alle ser at dette er feil, men det gjør ikke Start.

Dette svarer Lillejord på kritikken:

– Det har jeg ingen kommentar til. Jesper er en fin fyr og er betalt for å være kontroversiell. Det er derfor han gjør en flott jobb for TV 2, skriver Stig Lillejord i en SMS til TV 2.

– Jeg er født inn i denne klubben

Mathisen er flasket opp på Start. Faren Svein Mathisen spilte totalt 663 kamper for gultrøyene. Han ble også seriemester med Start i 1978 og 1980. Senere jobbet han blant annet som sportssjef i klubben. I 2011 døde Svein Mathisen etter å ha tapt kampen mot kreftsykdommen.

Jesper Mathisen har selv 120 seriekamper for sørlandsklubben, men måtte legge opp i ung alder grunnet flere alvorlige kneskader.

– Dette er ting jeg går rundt og tenker på hele tiden. Jeg er født inn i denne klubben. Jeg kjenner nesten alle som jobber der. Derfor er det kjedelig å måtte kritisere mange av valgene som er gjort, men sånn er det blitt. Om Start skal opp og frem må noen utad heve stemmen.

Slik svarer Starts daglige leder på kritikken

Daglig leder i Start Christopher MacConnacher, er forelagt Mathisens kritikk på mail.

Der Mathisen etterlyser en «Mr. Start» er Start-lederen tydelig på at en fotballklubb ikke er noe enmannsshow.

Daglig leder i Start Christopher MacConnacher. Foto: Tor Erik Schrøder

– Vi er selvfølgelig alle veldig skuffet over hvordan sesongen endte. Vi ønsker at klubbens ansikt utad og klubbens profiler er spillerne. Mr. Start er klubben og handler ikke om en person. En fotballklubb er ikke noe enmannsshow, skriver Starts daglige leder i en mail til TV 2.

På kritikken om klubbdriften svarer MacConnacher følgende:

– Vi er selvfølgelig skuffet over at klubben fortsatt ikke er etablert i Eliteserien. Nå må vi gå på igjen, med kontinuitet, nøkternhet og langsiktighet om å nå målet om å bli en etablert eliteserieklubb.

Han er uenig i Mathisens påstand om at samarbeidet med Lillejord er dårlig for klubben.

– Vi er fornøyde med å samarbeide med Stig. Han har et godt overblikk og et nettverk som er bygget opp etter flere tiår i bransjen. I Start står vi samlet og én person er ikke løsningen på alt. Vi vinner og taper sammen. Nå må vi igjen ta sats fra Obos-ligaen.

Han sier også at Mathisen er hjertelig velkommen til Sør Arena.

– Jesper er selvfølgelig velkommen på arenaen. Har invitert Jesper tidligere uten å få respons, skriver MacConnacher.