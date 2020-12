Dobbelt norsk: Kristoffersen fra 12. plass til seier

Rælingen-kjøreren leverte en enorm andreomgang. Han kjørte seg opp fra tolvteplass.

Sebastian Foss Solevåg ble nummer to.

Solevåg ledet etter første omgang. Han hadde ett sekund og 25 hundredeler å gå på til Kristoffersen, men endte til slutt 33 hundredeler bak.

Andreplass er karrierebeste for Solevåg i et individuelt renn. 29-åringen hadde fra før to tredjeplasser. Pallplassen var imidlertid alt annet enn trygg. Han endte bare én hundredel foran Alex Vinatzer på tredje, og to hundredeler foran Manuel Feller på fjerde.

Sebastian Foss Solevåg (til venstre) og Henrik Kristoffersen jubler for dobbelt norsk. Det er første gang siden 2004 i et slalåmrenn. Foto: Alessandro Garofalo

For Kristoffersen er seieren en stor opptur. Den er stjernealpinistens første siden januar.

Saken oppdateres.