Kareem (22) i sjokk etter at politiet skjøt naboen (39) i Bergen

Han ringte selv politiet og varslet om at 39-åringen var utagerende, og trengte hjelp. Kort tid senere var naboen hans skutt av politiet.

Rundt klokken 22 mandag kveld, har Kareem Mahriz tatt med seg sin yngre bror ut på gaten. Rundt dem, i Ibsens gate i Bergen er flere kjøretøy fra alle nødetater. Klokken 22.35 blir det løsnet skudd fra politiet inne i leiligheten under den Mahriz bor i.

– Jeg ble helt sjokkert, sier 22-åringen.

Brannalarmen gikk

Kort tid i forveien hadde han selv varslet politiet om at naboen behøvde hjelp. Mannen har en historie i psykiatrien, og Mahriz forsøkte selv å snakke rolig til mannen.

– Han ble rolig, så jeg gikk opp i min leilighet. Kort tid senere hørte jeg brannalarmen, og da tok jeg med meg min bror ut på gaten.

ETTERFORSKES: Spesialenheten får bistand fra Kripos i etterforskningen. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Da politiet kom frem, oppdaget de brann i leiligheten til avdøde.

Det ble besluttet at politiet skulle bevæpne seg. Dette skjedde på grunn av “situasjonen og innhentede opplysninger” ifølge politiet.

– Mannen hadde kniv

Inne i leiligheten oppstod det en situasjon som gjorde at skudd ble avfyrt. Etter det TV 2 erfarer skal det være snakk om to skudd, med kort tids mellomrom.

Ifølge politimester Kåre Songstad skal den avdøde mannen ha hatt en kniv.

Noe mer detaljert om hva som har vært brukt eller truet med, har vi ikke opplysninger om foreløpig, sier Songstad.

Politiet: – Forferdelig trist

Mannen ble erklært død på sykehus kort tid senere. Tirsdag formiddag møtte politiet pressen, og informerte om noe som svært sjelden skjer i Norge.

MEDFØLELSE: Politimester Kaare Songstad utrykte medfølelse med de pårørende fra talerstolen. Foto: Chris Ronald Hermansen

Dette er en tragisk sak. Jeg vil på vefgne av politet uttrykke min medfølelse til de etterlatte i denne saken. Det er forferdelig trist at noen dør som følge av noe politiet gjør, men vi vet at innimellom så kan dette skje, sier politimester

Foreldrene har mange spørsmål

Advokat Kjetil Ottesen bistår 39-åringens foreldre i saken. Han forteller at de er i dyp sorg.

BISTÅR FORELDRENE : Bistandsadvokat Kjetil Ottesen. Foto: Chris Ronald Hermansen

– De er sjokkert over det som har skjedd. Det er en veldig vanskelig situasjon for de akkurat nå. Så har de mange spørsmål som de lurer på, som de håper at etteforskningen kan gi svar på.

Spesialenheten for politisaker etterforsker nå saken med bistand fra Kripos.