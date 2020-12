Forren fikk ny Brann-kontrakt

Vegard Forren skal også i 2021 spille for Brann. Tirsdag skrev midtstopperen under en ny ettårsavtale med klubben.

Veteranen kom til bergenslaget i juni etter å ha blitt fristilt av Molde. Den gang fikk Forren en kontrakt ut 2020.

– Det var akkurat det jeg ønsket meg til jul. Jeg har vært klar på det lenge at jeg ønsket å bli værende i Brann, og nå blir det i alle fall en sesong til. Det er et utrolig spennende prosjekt på gang her, og jeg er ekstremt motivert for å være en del av det, sier Vegard Forren til Branns nettsted.

32-åringen har vært involvert i 24 seriekamper for rødtrøyene. Han tar også del i Branns serieavslutning hjemme mot Odd tirsdag kveld.

Klubbens sportssjef Rune Soltvedt er glad for ha landet en ny avtale med Forren.

– Vegard er en viktig mann for oss, både på banen og i garderoben. Han er en vinner, og han har mye rutine og erfaring. Han ønsket veldig sterkt å bli i Brann, og vi er veldig fornøyd med at han blir med oss en sesong til, sier Soltvedt.

