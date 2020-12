«Alene hjemme»-stjernen må tilbringe julen hjemme og alene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Duedamen fra «Hjemme Alene 2» forteller at hun må feire både jul- og nyttårsaften helt alene dette året.

Den folkekjære jule-klassikeren «Alene Hjemme 2 - Forlatt i New York» blir spilt av i de fleste hjem på denne tiden av året. Derfor kjenner nok mange igjen Brenda Fricker (75), som spiller duedamen i filmen.

I et hjerteskjærende intervju med Ray Darcy i radioprogrammet Ray D'Arcy's Radio 1 show, avslører 75-åringen at hun må tilbringe julaften helt alene.

– Jeg lyver hvis jeg skulle sagt at det blir en fin og lykkelig jul, sier hun radioepisoden.

Gammel og bor alene

«Alene hjemme 2» er oppfølgeren til den store publikumssuksessen fra julen 1990, «Alene hjemme», om lille Kevin McCallister som blir forlatt hjemme når familien reiser på juleferie.

Handlingen i oppfølgeren er lagt to år etter den første filmen, når familien igjen skal på juleferie. Kevin mister familien på flyplassen og mens de drar til Florida, havner guttungen på et fly til New York. Der møter han en hjemløs kvinne i Central Park, spilt av Fricker.

Hun hjelper han med å rømme fra bandittene Harry og Marv, som også var etter han i den første filmen.

Den Oscar-vinnende skuespilleren forteller at hun vil komme seg gjennom julaften ved å skru av mobilen, slå for gardinene og se på programmer hun har tatt opp på forhånd. Hun har kun hunden sin å være sammen med.

– Jeg er 75 år nå, og jeg lyver hvis jeg skulle sagt at det blir en fin og lykkelig jul, fordi jeg er en av de menneskene som er gammel og bor alene, og det kan være veldig dystert, sier Fricker i intervjuet.

Nyttårsaften blir vanskeligere

Videre forteller Fricker at hun gruer seg til nyttårsaften, som hun også må tilbringe mutters alene. Skuespilleren tror det kommer til å bli enda tøffere enn julekvelden, siden det er forventet at man skal klemme sine nære og kjære.

– Jeg synes ikke julen blir så vanskelig, det jeg synes blir vanskelig er nyttårsaften, sier hun og fortsetter:

– Bjellene ringer og det er ingen å snu seg mot for å klemme og smile til, og jeg kan ikke komme meg unna bjellene fordi det er kirker overalt, forteller Fricker.

På tross av ensomheten forteller 75-åringen at hun har hengt opp julelys for å lette på stemningen, noe hun ikke har gjort tidligere.

– Det er en stor oppnåelse for meg, sier hun.

På spørsmål om hvordan det vil være å vite at så mange kommer til å se på «Alene hjemme 2», svarer hun at duedamen også var mye alene.

Tidligere i desember har journalist og kringkaster Piers Morgen måttet forsvare at det ikke er han som spiller duedamen fra suksessfilmen.

I Daily Mail ble han konfrontert med at mange mistok han for å være Flickers karakter.