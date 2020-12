Osen- og Slengesol-saken ankes til lagmannsretten

En av de to tiltalte i Osen-saken som ble funnet skyldig og dømt for grovt ran av Reidar Osen og Petter Slengesol, anker saken til lagmannsretten.

– Min klient har i dag anket over dommen hva skyldspørsmålet under tiltalens post II (Osen) og straffutmålingen for begge sakene, opplyser Kim Brügger Villanger til TV 2.

Hans klient, den polske statsborgeren på 37 år, ble dømt til 5 år og 4 måneders fengsel.

Ikke vurdert sentrale spørsmål

Som kommentar til anken i Osen- saken har Villanger følgende å si:

– Vi mener at retten ikke har vurdert sentrale og viktige forhold som underbygger vår klients forklaring om at hendelsen var arrangert. Etter vår oppfatning er det så mange og sentrale omstendigheter ved vår klients forklaring som passer med andre bevis i saken at det er overraskende at retten har avfeid forklaringen slik den har gjort, forklarer Villanger i en epost til TV 2.

Uriktig utgangspunkt

Han påpeker at han finner det vanskelig å forstå straffutmålingen.

– Vår oppfatning er at retten har tatt et uriktig utgangspunkt og lagt seg vesentlig for høyt ved utmålingen, hensett til saker det er naturlig å sammenligne denne saken med.

Dette er sprøtt!

– Dette er sprøtt, er første kommentar til Reidar Osen.

– Hva tenker du om at en av de tiltalte anker?

FORNØYD OG OVERRASKET: Reidar Osen ser frem til en ny runde i rettsapparatet etter at dommen mot en av de to dømt, nå er anket. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg er glad for at dommen ankes og det betyr at jeg håper på en grundigere runde i neste rettsinstans. Dette var en fin julepresang, sier Reidar Osen til TV 2.

– Overrasker dette?

– Jeg fikk vite dette av TV 2 nå, og må si jeg er veldig overrasket, svarer Osen.

– Utrolig!

– Dette er jo utrolig, er første kommentar fra Petter Slengesol.

– Hva tenker du videre...

– Jeg har litt blandede følelser, for jeg trodde oppriktig at saken nå var ferdig, sier Slengesol.

Han visste ikke noe om anken før TV 2 kunne informere ham om at saken er anket fra 37-åringen.

– Jeg er overrasket fordi jeg mener straffutmålingen er latterlig lav i forhold til den handlingen jeg har vært utsatt for og det håper jeg viser seg i en eventuell ny dom, sier Slengesol.

Han trodde påtalemyndigheten ville være den parten som eventuelt kom til å anke saken.

– Fortsettelsen blir definitivt spennende, avslutter Slengesol.