Start rykket ned: – De blir pisset på i årets viktigste kamp

Vålerenga–Start 4–0 (3–0)

Mjøndalen–Aalesund 3–0 (3–0)

Det ble høydramatisk da bunnen av Eliteserien skulle avgjøres tirsdag. Start hadde alt i egne hender mot Vålerenga, mens Mjøndalen jaktet bak.

Da hjalp det lite for sørlendingene at de fikk juling av Vålerenga, mens Mjøndalen gjorde jobben mot Aalesund.

Dermed er det Start som tar turen ned til Obos-ligaen, mens Mjøndalen får én siste sjanse til å holde seg. Kampen mot Sogndal spilles 28. desember.

– For en stakkarslig gjeng. For en gjeng uten noen spillere med et snev av moral. De går utpå der og blir pisset på i årets viktigste kamp, sa Jesper Mathisen om Start i FotballXtra.

Start-trener Joey Hardarson var selvsagt en slagen mann etter kampen.

– Nå er det blytungt for alle. Det er forferdelig å tenke på supportere, sponsorer og spillere. Vi har skuffet ganske mange, ikke bare oss selv. Det er utrolig tungt å tenke på, sier Start-sjefen.

– Vi blir fullstendig overkjørt fra start til slutt

Start-spiss Martin Ramsland ble den store helten da Start slo Lillestrøm i kvalikfinalen forrige sesong. Denne sesongen har spissen scoret null mål i Eliteserien. Heller ikke tirsdag ble det nettkjenning på spissen.

– Vi er lei oss. Dette er trist og frustrerende, sier Ramsland til TV 2.

– Vi blir fullstendig overkjørt fra start til slutt, erkjenner han.

Nå venter Obos-ligaen for Ramsland & co.

– Nå må vi først få dette på avstand. Deretter må vi bygge et slagkraftig lag inn mot neste sesong. Til tider har vi vist at vi har et toppnivå hvor vi kan hamle opp med de beste lagene i Eliteserien.

– Hvor frustrerende er det å ikke være på det toppnivået i en så viktig kamp?

– Det er flaut at vi leverer en slik prestasjon som vi gjør i dag, sier Ramsland til TV 2.

Slik var utgangspunktet før siste runde

Utgangspunktet i bunnen av tabellen var enkelt før årets siste eliteserierunde. Aalesund var allerede klare for Obos-ligaen, mens Mjøndalen og Start kjempet om kvalikplassen.

Start lå tre poeng foran Mjøndalen, men hadde en betydelig tøffere oppgave i siste kamp. Vålerenga kjempet nemlig om en bronsemedalje, som var verdt 5.170.000 mer enn en fjerdeplass.

Mjøndalen holdt seg i Eliteserien med et nødskrik forrige sesong, mens Start tok seg til Eliteserien etter en høydramatisk kvalik mot Lillestrøm.

Ettersom Start hadde bedre målforskjell enn Mjøndalen måtte Mjøndalen gjøre jobben selv, samtidig som Start sviktet mot Vålerenga. Og det gjorde de.

– Dette Start-laget deiser ned i Obos-ligaen

Allerede etter fire minutter tok Vålerenga ledelsen mot Start. Ti minutter senere doblet Vålerenga ledelsen da Start rotet i eget forsvar.

Kun sekunder senere gikk det fra vondt til verre for Start. Mjøndalen tok ledelsen mot Aalesund, og dermed trengte de kun ett mål for å gå forbi Start på tabellen.

– Å herregud. Nå lever dette virkelig, ropte Ivar Hoff i FotballXtra.

Mjøndalen doblet ledelsen to minutter senere, og dermed overtok de kvalikplassen til Start. 18 minutter tok det dermed for at tabellen var helt snudd. 15 minutter før pause scoret Vålerenga sitt tredje mål.

– Dette Start-laget deiser ned i Obos-ligaen, utbrøt Jesper Mathisen.

– Start er i ferd med å falle sammen som et korthus. De har ikke vært i nærheten av noe som helst. Det er pinlig og flaut, sier den tidligere Start-spilleren.

Mjøndalen økte til 3-0 etter et straffespark like før pause.

Dermed gikk lagene til pause med totalt annerledes utgangspunkt enn hva som var 45 minutter tidligere. Rollene var snudd om og Start var nå laget som måtte jage mål.

JUBEL: Christian Gauseth kunne slippe jubelen løs da han scoret Mjøndalens tredje mål. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Start rykket ned

Start var mer energiske i den andre omgangen, men sørlendingene klarte ikke å få ballen i mål. Da hjalp det lite at Odin Thiago Holm satte den berømte spikeren i kisten ti minutter før slutt.

Mjøndalen holdt unna Aalesund og sikret seg dermed kvalikplassen. Dermed er det Mjøndalen og Sogndal som møtes på Intility 28. desember.