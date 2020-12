Tusenvis av lastebiler i kø ved grensen – frykter matvaremangel

Det har oppstått et enormt trafikkaos etter at Frankrike stengte grensen til Storbritannia. Lastebiler fulle av mat står nå bom fast ved den engelske kanal.

En rekke europeiske land har stengt grensen til Storbritannia etter at en ny og svært smittsom virusvariant har begynt å spre seg i landet.

Frankrike har stanset all varetransport som håndteres av menneskelige hender i 48 timer.

STÅR FAST: Ingen av lastebilene kommer seg videre før grensen åpner. Foto: Ben Stansall

Det har ført til massive køer ved den fransk-britiske grensen og stor bekymring for matvaremangel i julen.

Onsdag skal grensen igjen åpne for varetransport, men flere av lastebilsjåførene frykter at de ikke rekker hjem før jul.

FROKOST PÅ MOTORVEIEN: En tyrkisk sjåfør spiser frokost utenfor lastebilen som står parker på motorveien. Foto: Justin Tallis

Hoper seg opp

Den britiske havnebyen Dover er omgjort til en enorm parkeringsplass for lastebiler som ikke kommer seg over grensen.

The Daily Mail skriver at over 1500 lastebiler står parkert i Dover, og det er fryktet at det dette tallet kan fortsette å øke.

Grensen stengte natt til mandag og siden det har bilene hopet seg opp på parkeringsplasser og langs veiene.

MILEVIS MED KØ: Det har blitt milevis med kø til fergen som skal kjøre fra England til Frankrike. Foto: Ben Stansall

Vanligvis er det over 10.000 lastebiler som kjører mellom Dover i England og Calais i Frankrike hver dag. Nå er grensen helt stengt.

Frykter matvaremangel

Lista over land som har innført innreisenekt for briter blir stadig lenger. Både Frankrike, Danmark, Canada, Tyskland og Argentina har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia.

PARKERT: Lastebilene står parkert på siden av veien over alt i Dover. Foto: Ben Stansall

Innreisenekten har skapt store problemer i Storbritannia. Britene frykter nå matvaremangel i jula.

Hvis transportkaoset ikke blir løst tirsdag mener eksperter at det kan bli tomt for ferske grønnsaker, salat, bringebær og jordbær.

Frykten for matvaremangel har fått mange briter til å løpe til butikken og hamstre. Daily Mail skriver at mange butikker allerede er helt tomme for en rekke varer.

TOMME HYLLER: Det er allerede tomme hyller i mange matbutikker. Foto: Tolga Akmen

Sky News skriver at regjeringen har begynt å overvåke hvor mange dager med mat som er igjen på hyllene i landets dagligvarebutikker.

Åpner grensen onsdag

Tirsdag har Storbritannias statsminister Boris Johnson og Frankrikes president Emmanuel Macron blitt enige om en plan for å gjenåpne landenes felles grense.

KAN ÅPNE: Onsdag kan grensen igjen åpne for varelevering Foto: Matthew Childs

Macron har fått mye kritikk fra franske lastebilsjåfører som føler seg forlatt i et annet land uten mulighet for å reise hjem.

Allerede onsdag kan vareleveranser mellom landene igjen starte opp, ifølge BBC.