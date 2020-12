Måtte redde «julenissen» ned fra strømstolpe

Etter å ha delt ut godteri til barn på en skole i Rio Linda i Nord-California, skulle en mann utkledd som julenissen lette med hjelp av sin motordrevne paraglider, som følgelig skulle forestille nissens slede.

Flyvningen ble kortvarig.

Sleden krasjet inn i flere strømlinjer, og julenissen ble hengende flere meter over bakken.

Julenissen ble ikke skadet i ulykken, men 200 personer boende i nærheten av strømstolpen mistet strømmen som følge av flyulykken.

– Det er uheldig at noen mistet strømmen, men dette er likevel en påminner om at det fortsatt er folk som prøver å gjøre fine ting for andre, sier Chris Vestal, en talsperson for brannvesenet i området.

Colleen Bousliman bor i området, og sier at dette ikke var julenissens første tur med sleden.

– Han pleier å fly rundt omkring, men dette var første gangen jeg har sett han med julenissekostyme, sier hun til AP.

Julenissen ble reddet ned fra strømstolpen kort tid etter ulykken.

– Uten en skramme og ved godt mot ble julenissen bedt om å sørge for at han har med seg reinsdyrene når han drar ut for å fly igjen senere i desember, sa Vestal videre.