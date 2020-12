Fikk kritikk etter omstridt kyssebilde - slik svarer hun

Influenser Sophie Elise Steen Isachsen la ut et bilde av at hun og Jørgensen kysset på Instagram, den 13. Desember. De over 1100 kommentarene under bildet består av både ris og ros.

– Bra lørdag med min favoritt-fiende, skrev Isachsen under en bildeserie av venninnene, hvor de sitter tett.

Korona-kritikk

Det mange blir opprørt over er at èn meter-regelen ikke blir overholdt, da Jørgensen og Isachsen angivelig ikke er nærkontakter.

Flere influensere reagerer også på bildet. Blant dem er Marna Haugen (39), også kjent som «komikerfrue», og Mads Hansen (36).

Til God kveld Norge sier de:

– Jeg legger meg sjelden borti hva andre gjør men når det er direkte skadelig for andre så klarer jeg ikke la være å si fra, sier Haugen.

– Hvis det er en meter så skal jeg aldri be Sophie Elise om hjelp når jeg lukeparkerer, sier Hansen.

Også markedsanalytiker Arne-Inge Christophersen (58) mener det ikke var gjennomtenkt av Isachsen å legge ut bildet.

– Når man ser at sånne personligheter ikke følger de anbefalte reglene som vi har, så er det lett for andre å tenke at de også kan gjøre det samme som forbildet sitt, forklarer han til God kveld Norge.

Svarer på kritikken

Noen dager senere la Isachsen ut et bilde hvor hun adresserte situasjonen, og skrev at hun tar smittevern på alvor.

– Ikke døm relasjoner du ikke vet noe om, hvor mye tid man bruker sammen, eller om en av oss faktisk har vært syke, skriver Isachsen. Bla til bilde nummer to for å lese hele teksten.

Hun takker også for kjærligheten hun har mottatt i etterkant og påpeker at hun ikke kliner med alle hun kjenner.

Jørgensen på sin side har ikke lagt ut noe svar på Instagram etter hendelsen, men kommenterer den i et intervju med motemagasinet Melk og Honning. De spør:

– Et visst bilde av deg og Sophie Elise som nylig fikk masse oppmerksomhet. Hvorfor tror du folk ble så sjokkerte egentlig?

– Og - hvorfor gjøres det så stor greie ut av jenter som kysser?

Influenseren svarer slik:

– Haha, hjelpes, jeg vet faktisk ikke, det er vel ikke det smarteste noen av oss har publisert på internett med tanke på coronasjjjmona (koronaviruset journ.anm). Men det at to jenter kysser er jo fint det, hehe. Trodde det skulle litt mer til for å «break the Internett»

På nyåret er 24-åringen aktuell med deltakelse i spin-off serien fra Farmen, nemlig Farmen Kjendis. Der skal hun kjempe om kampen for tilværelsen med blant andre Ida Fladen (34) og John Arne Riise (39).