Tesla-sjåfør dømt for uaktsomt drap - brukte autostyring

Den dømte er en mann i 40-årene, ulykken skjedde på E18 i Arendal.

Lastebilsjåføren hadde parkert semitraileren på høyre veiskulder på E18 for å feste en løsnet sikkerhetsstropp, da han ble påkjørt av en Tesla. Lastebilsjåføren døde på stedet.

Agderposten har tidligere skrevet at den nå dømte mannen ikke erkjenner straffeskyld, da han mener at han ikke hadde noen forutsetning for å forstå at det sto en mann ved veiskulderen. Han mener dette var fordi den påkjørte mannen sto i semitrailerens skygge, noe også kriminaletterforskeren har slått fast at gjorde mannen mindre synlig.